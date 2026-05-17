Baustelle in Haigerloch: Vollsperrung und Umleitungen wegen Bauarbeiten geplant

Leitungen in der Unterstadt sind überaltert und deswegen zu schwach für heutige Anforderungen. Für die Bauarbeiten sind Sperrungen und Umleitungen nötig.

Nach Informationen der Stadtverwaltung plant die Netze BW ab diesem Montag, 18. Mai, die Erneuerung von Niederspannungsleitungen. Betroffen sind Spitalgasse, Unterstadt, Marktplatz und Pfluggasse. Die Maßnahme ist als Wanderbaustelle konzipiert und startet an der Trafostation in der Spitalgasse. Wegen Straßenquerungen der Leitungen beim Gästehaus Leda/Noyaler Brücke und zwischen Fotogeschäft Weber/Einfahrt in die Spitalgasse ist der Verkehrsfluss durch die Unterstadt nur halbseitig möglich und wird über eine Ampel geregelt.

Durchfahrt durch Unterstadt nicht möglich Ab Pfingstmontag, 25. Mai, bis einschließlich Freitag, 5. Juni, soll es aus bautechnischen Gründen eine Vollsperrung wegen Bauarbeiten an der Engstelle beim Schlosscafé geben. Die Folge: Eine Durchfahrt durch die Haigerlocher Unterstadt ist dann nicht möglich.

Während der Vollsperrung können laut Stadt auch die Bushaltestellen in der Hechinger Straße und am Marktplatz nicht bedient werden, außerdem sind die öffentlichen Parkplätze in der Spitalgasse hinter dem früheren Amtsgericht nicht nutzbar, weil dort Baumaterialien gelagert werden.

Die Baumaßnahme, vor allem die Phase der Vollsperrung, hat auch den Handels- und Gewerbeverein Haigerloch hellhörig gemacht. Dessen Vorsitzende Tania Wiech gibt nach einem Gespräch mit einem Vertreter der Netze BW aber Entwarnung. Zwar muss der überörtliche Verkehr während der Vollsperrung zwangsläufig weiträumig um Haigerloch herum umgeleitet werden, ihr sei aber zugesichert worden, dass die Zufahrt von der Hechinger Straße aus – also von der Ampel beim Schlössle – bis zum Marktplatz möglich ist.

Auch aus Richtung Karlstal können Anlieger bis etwa Amtsgericht beziehungsweise Polizeiposten fahren, weil die Baustelle auf eine kleine Fläche beschränkt ist. Die Geschäfte und Dienststellen in diesem Bereich bleiben erreichbar.