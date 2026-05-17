Baustelle in Haigerloch: Vollsperrung und Umleitungen wegen Bauarbeiten geplant

Leitungen in der Unterstadt sind überaltert und deswegen zu schwach für heutige Anforderungen. Für die Bauarbeiten sind Sperrungen und Umleitungen nötig.
Nach Informationen der Stadtverwaltung plant die Netze BW ab diesem Montag, 18. Mai, die Erneuerung von Niederspannungsleitungen. Betroffen sind Spitalgasse, Unterstadt, Marktplatz und Pfluggasse. Die Maßnahme ist als Wanderbaustelle konzipiert und startet an der Trafostation in der Spitalgasse. Wegen Straßenquerungen der Leitungen beim Gästehaus Leda/Noyaler Brücke und zwischen Fotogeschäft Weber/Einfahrt in die Spitalgasse ist der Verkehrsfluss durch die Unterstadt nur halbseitig möglich und wird über eine Ampel geregelt.