Der Fahrbahnbelag in der Heselwanger Straße ist marode. Die Sanierung nutzen die Stadtwerke, um auch in der Hauffstraße Rohre zu verlegen. Die Wasserleitungen sind dringend fällig.

Zwei Fliegen mit einer Klappe wollen Stadt und Stadtwerke in der Heselwanger- und der Hauffstraße schlagen: Erstere muss wegen des schlechten Fahrbahnbelags ausgebaut werden, in zweiterer sollen das Stromnetz und das Breitband ausgebaut werden.

Voraussetzung allerdings ist, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag, 25. März, ab 17.30 Uhr, im großen Saal der Stadthalle diesen Plänen zustimmt.

Lesen Sie auch

Es gab immer wieder Rohrbrüche

Die Stadtwerke wollen die Straßenbauarbeiten nutzen, um die in die Jahre gekommenen Wasserleitungen zu erneuern. Es gab dort in den vergangenen Jahren mehrere Rohrbrüche auf der Hauptleitung und an mehreren Hausanschlüssen, heißt es in der Sitzungsvorlage.

In der Hauffstraße planen die Stadtwerke die Vernetzung der Umspannstationen Hauffstraße und Zollernstraße. Es geht um die Versorgungssicherheit und die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes sowie den schon länger geplanten Lückenschluss im Breitbandnetz.

Ein Leerrohr existiert bereits

Die Maßnahme soll in vier Abschnitte gegliedert werden. Während der ersten drei Bauabschnitte bedeutet dies für die Autofahrer: Vollsperrung. Nach der Sanierung der Wasserleitung in der Heselwanger Straße wird im selben Zug die Fahrbahn erneuert.

Unsere Empfehlung für Sie Bauarbeiten starten Umleitung auf B463 bei Balingen Im November wurde die Anschlussstelle bei Balingen-Frommern erneuert. Jetzt starten die Arbeiten auf der anderen Seite.

Parallel dazu wird das Strom- und Glasfasernetz in der Hauffstraße erweitert. An der Kreuzung zur Rößlerstraße wird das Netz über ein bereits vorhandenes Leerrohr erweitert. Das Strom- und Glasfasernetz wird bis in die Heselwanger Straße weitergeführt.

So hoch werden die Kosten geschätzt

Die Kosten werden auf rund 800 000 Euro für die Stadtwerke und gut 100 000 Euro für die Stadt Balingen geschätzt.