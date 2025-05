1 Voraussichtlich erst Mitte Juni kann die Straße am Rösslekreisel wieder zugemacht werden. Foto: Oliver Bauer

Ein Lieferengpass sorgt für Verzögerung bei der Baustelle am Rösslekreisel.









Mitte April gab es am Rössle-Kreisel in Bad Dürrheim ein größeres Leck an der Gasleitung. Der Schaden ist behoben, die Fertigstellung der Baustelle verzögert sich dennoch aufgrund von Lieferengpässen in der Materialbeschaffung, teilen die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) mit.