Baustelle in Albstadt: Unzählige Beschwerden – Ärger über B463 Umleitung in Lautlingen

Dass die B-463-Umleitung in Richtung Balingen nur wenige Autofahrer beachten, ist bekannt. Unzählige Beschwerden gehen bei der Stadt ein. Nun ist Licht am Ende des Tunnels.
Die gute Nachricht vorweg: Die Bauarbeiten auf der B 463 in der Lautlinger Ortsdurchfahrt zwischen der Vorderen Gasse und der Höristraße sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein, zeitgleich jene an der Brücke über den Meßstetter Talbach. Das hat Jürgen Grauer, Bauleiter des Gesamtprojekts Tunnelsanierung, Eyachbrückenneubau und B-463-Sanierung, dem Albstädter Gemeinderat am Donnerstagabend mitgeteilt.