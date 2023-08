Der erster Abschnitt der Fahrbahnsanierung der Landstraße 75 rund um die Autobahnanschlussstelle Lahr konnte wie geplant über das Wochenende fertiggestellt werden. Weitere Einschränkungen gibt es aber bis zum 12. August in Richtung Ried.

Die Straßensanierung der Landstraße 75 zwischen der Autobahnanschlussstelle Lahr und Schwanau schreitet voran. Die Arbeiten bei der Anschlussstelle sind bereits abgeschlossen, so dass beide Autobahnauffahrten wieder genutzt werden können. Allerdings gilt dies nur für Autofahrer, die aus Lahr kommen oder aber in Richtung Lahr fahren wollen. Wer ins Ried möchte, kann dies von der Autobahn kommend nur mit längeren Umleitungsstrecken – über die Anschlussstellen Offenburg und Ettenheim.

Zwischen Allmannsweier und dem Autobahnanschluss wird bis voraussichtlich 12. August nur die Fahrtrichtung nach Lahr befahrbar sein. Wer dann aus Lahr kommend nach Schwanau will, muss den Umweg über Kippenheim und Nonnenweier auf sich nehmen.

Ried-Anwohner sind demnach noch bis Mitte August einigen Behinderungen ausgesetzt. Wer im Pendlerverkehr die L 75 nutzt, muss die Umwege in Kauf nehmen, sollte sich der Arbeitsplatz in Schwanau, Meißenheim oder Neuried befinden. Anwohner aus dem Ried, deren Arbeitsplatz sich in Lahr befindet, können diesen zwar noch über die L 75 erreichen, der Heimweg führt dann aber über Kippenheimweiler und Nonnenweier. Wer im Schichtbetrieb beschäftigt ist, kommt auf allen Wegen dennoch gut voran. Dies kann bei einem Arbeitsbeginn von 7 oder 8 Uhr bereits ganz anders aussehen. Da ohne Bauarbeiten die Strecke über die Autobahn um 7.30 Uhr bereits eine Herausforderung darstellt, muss sich nun auf noch längere Staus eingestellt werden. Mit massiven Verkehrsbehinderungen rechnet auch das Regierungspräsidium und bittet Ortskundige, die Autobahnanschlussstelle möglichst zu meiden.