Die Bauarbeiten am Leonhard-Center in Nagold schreiten voran. Die Behelfszufahrt über die Herrenberger Straße funktioniert. Und sie wird auch noch einige Zeit gebraucht.

Die Zufahrt auf den Parkplatz des Leonhard-Centers ist derzeit nur über die Herrenberger Straße möglich. Für die Baustellenzeit wurde dort eigens eine Straße zur Baustelle geschaffen, die zudem auch als Behelfszufahrt zum Parkplatz des Ärzte- und Bürohauses im Leonhard-Center dient.

Die sonst gewohnte Zufahrt über die Neue Straße und die Leonhardstraße ist dagegen komplett gesperrt. Auf ihr sind die Tiefbauarbeiten in vollem Gange.

Und nicht nur für Autofahrer gelten die Einschränkungen. Auch Fußgänger werden über das geteerte Sträßchen von der Herrenberger Straße aus geleitet. Wer aus der Innenstadt kommend über die Leonhardstraße zum Beispiel zu den Praxen gelangen will, muss den ausgeschilderten Umweg in Kauf nehmen. Die Leonhardstraße selbst ist auch für Fußgänger komplett gesperrt.

Mitten im zweiten Bauabschnitt

Diese Sperrungen und Umleitungen werden auch noch einige Zeit andauern. So hat die Stadt Nagold das Projekt in drei Bauabschnitte unterteilt. Abschnitt eins, der den hinteren Teil der Hohe Straße ab der Bahnhofstraße bis zum Fußweg bei der Kirche umfasste, ist bereits seit der Winterpause erledigt.

Im März dieses Jahres begannen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, der den Rest der Hohe Straße, Teile der Leonhardstraße bis auf Höhe des Parkplatzes Leonhard-Center umfasst. Damit einher ging auch die Komplettsperrung der Zufahrt zum Parkplatz des Leonhard-Centers über die Leonhardstraße. Stattdessen ging eine Behelfszufahrt in Betrieb, die gleich kurz nach dem DB-Durchlass in der Herrenberger Straße in Richtung Parkplatz abbiegt.

Die Behelfszufahrt zum Leonhard-Center. Foto: Heiko Hofmann

Auf Nachfrage der Redaktion erörtert die Stadtverwaltung zu dem aktuellen Stand: „Die Versorgungsleitungen mit den Kanal- und Wasserleitungen samt den Hausanschlüssen wurden bereits erneuert.“ Nun finden die Verkabelungsarbeiten für Breitband, Strom und die Straßenbeleuchtung statt.

Danach sollen im Rahmen des zweiten Bauabschnitts noch die eigentlichen Straßenbauarbeiten erfolgen. Diese umfassen sowohl Asphalt- als auch Pflasterarbeiten. Aktuell geht man aufseiten der Stadt Nagold davon aus, dass der Asphalteinbau in der Kalenderwoche 30 geschehen kann – das wäre also ab dem 21. Juli.

Zur selben Zeit soll laut Planung dann auch der dritte und letzte Bauabschnitt beginnen. Dieser umfasst den Bereich der Leonhardstraße bis zur Herrenberger Straße. Dann steht zunächst der Rückbau der provisorischen Zufahrt zur Baustelle und zum Parkplatz an. Nun geht es in diesem Bereich in die Tiefe: Es steht die Verlegung des Schmutzwasser- und Regenwasserkanals sowie des Ringschlusses der Wasserleitung aus der Leonhardstraße mit der Herrenberger Straße an. Im Anschluss folgen auch dort Verkabelungsarbeiten.

Hier führt später die neue Straße in Richtung City. Foto: Heiko Hofmann

Dann steht der Bau der endgültigen neuen Zufahrt an. Denn die Hauptzufahrt in das Areal zur Bahnhofstraße soll weiterhin gleich kurz nach dem DB-Durchlass erfolgen. Diese neue Zufahrtsstraße führt dann von der Herrenberger Straße über die Leonhardstraße zur Bahnhofstraße. Geplant ist zum Abschluss dann auch noch die Offenlegung des Kreuzertalbachs.

Mit einer Fertigstellung aller Arbeiten rechnet die Stadt Nagold nach heutigem Stand etwa Mitte September. Laut Kostenschätzung zum Projektstart aus dem Mai 2024 soll das Gesamtprojekt bei etwa 1,75 Millionen Euro liegen.