Baustelle Endspurt am Nagolder Aral-Kreisel

Der Bypass entlastet in Zukunft den Kreisel. Seitdem die Bundesstraße 463 über den Wolfsbergtunnel verläuft, haben sich die Kriterien für die Bewertung des Kreisels verändert, wie Beier erklärt. Das Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS) gibt Bewertungskriterien für Verkehrsknotenpunkte vor. Anhand dieser Kriterien werden Knotenpunkte in sechs Qualitätsstufen von A bis F eingeteilt.

Beier spricht von "zweitbester Lösung"

Der Aral-Kreisel erhielt nach einer Prüfung die Einstufung D. Durch den Bypass wird der Kreisel künftig in der Kategorie C sein. Die Kosten für die Baumaßnahmen belaufen sich laut Beier auf etwa 100.000 bis 150.000 Euro. Da um den Kreisverkehr herum nur wenig Platz ist, war diese Baumaßnahme die einzige Möglichkeit den Verkehr an dieser Stelle zu entlasten. Beier spricht von der "zweitbesten Lösung". Die beste Lösung wäre ein Bypass gewesen, der den Verkehr von der B 463 aus Richtung Iselshausen zum Wolfsbergtunnel geführt hätte, was jedoch nicht umgesetzt werden kann.

Im September und Oktober war die Zufahrt von der Grafenwiesenstraße zum Kreisel gesperrt. Diese Sperrung war für die Asphaltierung notwendig gewesen. In dieser Zeit musste der Verkehr umgeleitet werden, wovon auch zahlreiche Buslinien betroffen waren.