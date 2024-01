Baustelle einer Textilfabrik: Radlader kippt in Schenkenzell beim Arbeiten in der Steillage um

Radlader kippt in Schenkenzell beim Arbeiten in der Steillage um

1 Der Radlader muss von einem Kran geborgen werden. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz. Foto: Jambrek

Ganz schön viel Trubel herrschte am Schenkenzeller Ortsausgang als ein Radlager auf der Baustelle einer Textilfabrik umkippte: Die Freiwillige Feuerwehr Schenkenzell bewältigte den Einsatz souverän.









Ein umgekippter Radlader auf einer Baustelle am Ortsausgang Schenkenzells in Fahrtrichtung Alpirsbach löste am Mittwoch, 31. Januar gegen 11 Uhr einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus. „Die erste Alarmierung ging noch von einem im Führerhaus eingeklemmten Fahrer aus“, teilte Schenkenzells Feuerwehrkommandant Andreas Haag an der Unglücksstelle vor Ort unserer Redaktion mit.