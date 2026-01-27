Baustelle bei Gutach: Das Windrad ist startklar - aber Fragen zum Kranunfall bleiben offen

Fünf Monate nach dem Unfall an der Prechtaler Schanze hat das E-Werk Mittelbaden die Anlage wieder aufgebaut. Warum der Kran dem Sturm nicht standhalten konnte, ist weiterhin unklar.
Rund fünf Monate nach dem Kranabsturz an der Windrad-Baustelle des Typs Enercon E-115 EP 3 E3 an der Prechtaler Schanze oberhalb von Gutach ist die Bergung des umgestürzten Krans abgeschlossen. Die Windenergie-Anlage wurde wieder vollständig aufgebaut. Das zuständige Unternehmen E-Werk Mittelbaden geht laut Pressesprecherin Anthea Götz davon aus, dass die Anlage ab Mitte Februar in Betrieb genommen werden kann.