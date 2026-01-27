Baustelle bei Gutach: Das Windrad ist startklar - aber Fragen zum Kranunfall bleiben offen

Fünf Monate nach dem Unfall an der Prechtaler Schanze hat das E-Werk Mittelbaden die Anlage wieder aufgebaut. Warum der Kran dem Sturm nicht standhalten konnte, ist weiterhin unklar.

Rund fünf Monate nach dem Kranabsturz an der Windrad-Baustelle des Typs Enercon E-115 EP 3 E3 an der Prechtaler Schanze oberhalb von Gutach ist die Bergung des umgestürzten Krans abgeschlossen. Die Windenergie-Anlage wurde wieder vollständig aufgebaut. Das zuständige Unternehmen E-Werk Mittelbaden geht laut Pressesprecherin Anthea Götz davon aus, dass die Anlage ab Mitte Februar in Betrieb genommen werden kann.

Zentrale Fragen zur Unfallursache und zum entstandenen Schaden bleiben allerdings offen. Nach wie vor liegen laut Unternehmen keine abschließenden Erkenntnisse vor. In der Nacht zum 28. August 2025 war ein Raupenkran auf der Baustelle bei Gutach offenbar durch eine heftige Windböe in den Stahlturm der im Bau befindlichen Windkraftanlage gestürzt.

„An einer Nachbaranlage konnte eine Windböe mit 31,2 Metern pro Sekunde gemessen werden“, so Götz auf eine Nachfrage unserer Redaktion. Das entspricht einer Geschwindigkeit von etwas mehr als 112 Stundenkilometern.

Bei dem nächtlichen Absturz kam niemand zu Schaden

Das entspricht der Windstärke 11 oder einem orkanartigem Sturm – und ist als Naturereignis nicht außergewöhnlich, da Windböen der gemessenen Stärke immer wieder auftreten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, warum ein Kran an einer derart exponierten Stelle abstürzt.

Üblicherweise wird nach einem solch gravierenden Unfall genau geprüft, ob Planung, Auswahl und Sicherung ausreichend waren. Nach bisherigen Ermittlungen gebe es keine technische Ursache, erklärt Götz.

Der Kran war Ende August in den Windradturm gestürzt Foto: Boller

Der Kran sei korrekt aufgebaut gewesen, auch die Stellfläche habe den Anforderungen entsprochen. Auch am Kran selbst gab es Schäden – einige Teile des ursprünglichen Krans konnten laut E-Werk Mittelbaden aber wiederverwendet werden.

In der Nacht des Unglücks wurde nicht gearbeitet, verletzt wurde daher niemand. Der betroffene Bereich wurde unmittelbar nach dem Vorfall abgesperrt und gesichert. Das E-Werk warnte damals ausdrücklich: Wer die Baustelle betrete, begebe sich in Lebensgefahr. Eine Sicherheitsfirma hatte während der Reparaturarbeiten zu beiden Seiten der Baustelle verhindert, dass Unbefugte das Gelände betreten.

Die Höhe der Zusatzkosten kann noch nicht beziffert werden

Während des Rückbaus waren alle Wanderwege wie der Westweg oder auch ein Teil des neuen Schanzenpfads nicht begehbar, ebenso die Büchereckhütte. Mittlerweile sind aber alle betroffenen Forst- und Wanderwege laut Mitteilung des E-Werks wieder freigegeben.

Eine konkrete Bezifferung des Sachschadens könne das E-Werk weiterhin nicht vornehmen, teilt Götz mit. Für das Unternehmen habe der Vorfall vor allem einen Zeitverzug von rund zwei Monaten bedeutet. Aussagen zu möglichen Anpassungen von Sicherheits- oder Arbeitsabläufen bei künftigen Projekten könnten ebenfalls erst nach Abschluss der Ermittlungen getätigt werden, teilt das Unternehmen mit.

Windpark

Auf der Prechtaler Schanze hat das E-Werk Mittelbaden 2025 drei neue Windkraftanlagen gebaut. Damit hat der Windenergiepark insgesamt neun Anlagen und ist der größte im Ortenaukreis. Eigentlich plante das E-Werk, mit allen Anlagen bis Ende des vergangenen Jahres Strom in das öffentliche Netz einzuspeisen, doch durch den Absturz verzögert sich der Startpunkt um voraussichtlich zwei Monate. Die Gesamtsumme für den Zubau soll rund 20 Millionen Euro betragen.