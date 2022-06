1 Auf der B 33 zwischen Mönchweiler und St. Georgen ist weiter Geduld gefragt. Am 7. Juni wird der nächste Abschnitt saniert. Foto: Eich

Die Sanierung der B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler kommt voran. Am Dienstag, 7. Juni, beginnt der nächste Abschnitt zwischen der Hagenmoosstraße und Peterzell. Und: Es gibt eine neue Umleitung.















St. Georgen/Königsfeld/Mönchweiler - Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird die Sanierung des ersten Abschnitts zwischen Mönchweiler-Nord und der Kreuzung Schoren (L 177) diese Woche abgeschlossen. Darüber wird sich insbesondere Mönchweiler freuen, denn die Umleitung ging mehrere Wochen durch die Gemeinde. Damit ist jetzt Schluss. Gleichwohl sind jetzt Nachbarorte betroffen.

Abschnitt sechs Wochen gesperrt

Denn: Nächste Woche, nach Pfingsten, beginnen die Arbeiten im nächsten Abschnitt von der Hagenmoosstraße bis vor die Abzweigung nach Peterzell. Dazu muss dieser Abschnitt der Bundesstraße in Fahrtrichtung Offenburg von Dienstag, 7. Juni, an für voraussichtlich sechs Wochen gesperrt werden. Der örtliche Verkehr wird in dieser Zeit an der Schorenkreuzung über die L 177 bis zum Ortseingang von Königsfeld umgeleitet. Von hier geht es weiter über Buchenberg (K 5723) und dann durch Peterzell (K 5725) zurück auf die B 33.

Zufahrten sollen frei bleiben

Der Schwerlastverkehr in Fahrtrichtung Offenburg wird während der gesamten Bauzeit großräumig ab Bad Dürrheim über Rottweil und Schramberg umgeleitet. Die Zufahrt nach Mönchweiler und Schoren bleibt möglich, informiert das RP weiter. Da das Baufeld im Bereich Schoren an der Hagenmoosstraße endet, werde die Zufahrt zum Landmarkt mit Behinderungen genauso offenbleiben wie die Zufahrt zur Hagenmoosstraße mit Gärtnerei, Autohaus und Wohnbebauung.

Stark verengte Fahrbahn in Richtung VS

Der Verkehr in Fahrtrichtung Villingen-Schwenningen werde auch in diesem Bauabschnitt auf der Bundesstraße bleiben. "Er wird auf einer stark verengten Fahrbahn und mit reduzierter Geschwindigkeit durch die Baustelle geführt", erklärt die Behörde. Das RP rechnet dadurch mit starken Verkehrsbehinderungen und bittet die Verkehrsteilnehmer deshalb, möglichst ebenfalls auf die Alternativroute über Schramberg und Rottweil auszuweichen.

Das RP weist außerdem darauf hin, dass die Verkehrsführung während der Bauzeit mit den betroffenen Kommunen und den zuständigen Behörden abgestimmt wurde.

