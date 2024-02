Verkehr in Burladingen Lärmaktionsplan auf ein Neues?

Nachdem die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg jetzt ihre neuen Fünfjahreszahlen zur Lärmbelastung an Straßen vorgelegt hat, will Burladingens Bürgermeister Davide Licht die Ergebnisse im Gemeinderat diskutieren.