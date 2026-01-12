Baustelle auf der A8: „Meilenstein beim Ausbau der A8“

In der Nacht auf Dienstag erfolgt die Verkehrsumlegung auf die neue Trasse bei Pforzheim.
Planmäßig erreicht die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest in dieser Woche einen „Meilenstein“ beim sechsstreifigen Ausbau der A8 bei Pforzheim („A8-Enztalquerung“), heißt es in einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH. Der Verkehr wechselt auf die neu gebaute dreispurige Trasse. Damit entfällt innerhalb der Großbaustelle der bisherige Verschwenk in der Enzsenke. Der Verkehr wird erstmals durch die neu gebaute 380 Meter lange Lärmschutzeinhausung geführt.