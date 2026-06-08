Baustelle auf B27: Fahrbahnerneuerung – Rund um Balingen kommt es bald zu Umleitungen

Über den gesamten Sommer kommt es auf der Bundesstraße 27 bei Balingen zu Umleitungen und Sperrungen. Grund sind Belagsarbeiten, die aus gleich zwei Gründen erfolgen.

Ab Juli kommt es auf der Bundesstraße 27 bei Balingen zu einer monatelangen Baustelle. Grund ist die Fahrbahndeckenerneuerung im Abschnitt der B 27 zwischen Balingen-Endingen und Balingen Nord. Diese werden sich laut Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen über den gesamten Sommer bis Oktober hinziehen – und Sperrungen sowie Umleitungen für die Autofahrer nach sich ziehen. Das RP gibt auf Anfrage unserer Redaktion weitere Details zu den Arbeiten bekannt.

„Eine Erneuerung der Asphaltschichten in diesem Streckenabschnitt ist durch die vorhandenen Risse, Spurrinnen und Verdrückungen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich“, informiert die Behörde, die mit der Maßnahme zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen möchte.

Denn: „In diesem Zug erfolgt der Einbau eines lärmreduzierenden Deckschichtbelags, um die Lärmsituation für die Balinger Kernstadt zu verbessern“, heißt es seitens des RP weiter. Dieser neue Straßenbelag soll sowohl den Lärm des Auto- als auch des Schwerlastverkehrs reduzieren.

Viel Verkehr rund ums Industriegebiet erwartet

Die Umsetzung des Vorhabens findet laut RP in drei Bauabschnitten statt, die sich unterschiedlich auf die Verkehrsführung auswirken werden. „Im Bauabschnitt 1 – Balingen-Endingen bis Balingen-Süd – wird der Verkehr der B 27 von Balingen nach Dotternhausen über die Querspange B27/B 463 – B 463 nach Balingen-Weilstetten – L 440/L 442 nach Dotternhausen umgeleitet. Die Umleitung der Gegenrichtung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge“, informiert das RP.

Rund um das Industriegebiet Gehrn dürfte also, darauf können sich die Balinger jetzt schon mal einstellen, ein größeres Verkehrsaufkommen herrschen. Denn auch die Endinger müssen irgendwie in dieser Zeit von A nach B kommen.

Die Bundesstraße 27 bei Balingen, hier stehen bald Belagsarbeiten an. Foto: Eyckeler

Weniger komplex gestaltet sich die Umleitungssituation während der Bauabschnitte 2 und 3 – Balingen-Süd bis Balingen-Nord. In dieser Zeit wird jeweils eine Fahrtrichtung der B 27 auf der Gegenfahrtrichtung geführt. Trotzdem sollten Pendler auf dieser Strecke ein wenig mehr Zeit einplanen – gerade zu den Stoßzeiten.

Thema Lärmschutz lautstark diskutiert

„Im Rahmen der Maßnahme kommen Fräs- und Asphaltarbeiten zur Ausführung“, schreibt das Regierungspräsidium. Deshalb sei baubedingt mit einer geringen Zunahme von Lärm zu rechnen. „Eine zusätzliche Luftverschmutzung ist nicht zu erwarten“, heißt es weiter.

Die Kosten für die Arbeiten auf der gut dreieinhalb Kilometer langen Strecke liegen bei rund 3,6 Millionen Euro. So ist es auf der Homepage des RP Tübingen zu erfahren.

Gerade das Thema Lärmschutz und -reduzierung wurde in den vergangenen Monaten teils sehr emotional in den kommunalpolitischen Gremien der Stadt Balingen diskutiert. Die Spitze dieses emotionalen Eisbergs war die Ablehnung des Lärmaktionsplans in der vorliegenden Fassung durch den Gemeinderat vor einigen Wochen.

Zahlreiche Gemeinderäte und auch einige Ortsvorsteher störten sich an der Methodik des Lärmaktionsplans und an manchen Maßnahmen, die daraus resultieren sollten. Engstlatts Ortsvorsteher Klaus Jetter störte sich vor allem daran, dass auf der Ortsdurchfahrt zeitnah Tempo 40 gelten soll, hingegen die gewünschte Ertüchtigung beziehungsweise der Neubau bestehender Lärmschutzwände an der Bundesstraße 27 als mittelfristige Maßnahme geführt wird – die Umsetzung könnte also erst in fünf Jahren erfolgen.

Ab Oktober rauscht der Verkehr auf der Bundesstraße bei Balingen über lärmreduzierenden Asphalt. Wann und welche Maßnahmen zur Lärmminderung in Balingen folgen werden – das steht aktuell noch in den Sternen.