Baustelle auf B27: Fahrbahnerneuerung – Rund um Balingen kommt es bald zu Umleitungen

Über den gesamten Sommer kommt es auf der Bundesstraße 27 bei Balingen zu Umleitungen und Sperrungen. Grund sind Belagsarbeiten, die aus gleich zwei Gründen erfolgen.
Ab Juli kommt es auf der Bundesstraße 27 bei Balingen zu einer monatelangen Baustelle. Grund ist die Fahrbahndeckenerneuerung im Abschnitt der B 27 zwischen Balingen-Endingen und Balingen Nord. Diese werden sich laut Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen über den gesamten Sommer bis Oktober hinziehen – und Sperrungen sowie Umleitungen für die Autofahrer nach sich ziehen. Das RP gibt auf Anfrage unserer Redaktion weitere Details zu den Arbeiten bekannt.