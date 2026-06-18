Baustelle an der Eyachbrücke: „Schwerwiegende Schäden“ - bestand Gefahr für Autofahrer?

Die Sanierung der Eyachbrücke ist bereits in vollem Gange. Das Regierungspräsidium gibt Details zum Zustand des Bauwerks preis – und die lassen aufhorchen.

Die Bauarbeiten an der Eyachbrücke, die die B 294 mit den Straßen nach Dobel und Dennach verbindet, laufen. Doch Details zum Zustand der Brücke dürften bei manchem Verkehrsteilnehmer Fragen aufwerfen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) spricht auf Nachfrage unserer Redaktion von „schwerwiegenden“ Betonschäden an der Brücke. Mussten sich Autofahrer also bislang Sorgen machen? Und was bringt die aktuelle Sanierung überhaupt?

Fest steht: Die Schäden sind nicht neu. Nach Angaben des Regierungspräsidiums waren sie bereits seit längerer Zeit bekannt, haben sich jedoch immer weiter verschlechtert. „Im Laufe der Zeit sind die Betonschäden fortgeschritten und inzwischen als schwerwiegend einzustufen“, teilt Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe, mit. „Die Schadstellen konzentrieren sich vorwiegend auf den Bereich der vorhandenen Übergangskonstruktion“, sagt sie weiter. Dort hat die bestehende Konstruktion offenbar ihre Wasserundurchlässigkeit verloren, sodass wohl Feuchtigkeit in die Brücke eindringen und den Beton schädigen konnte.

Weitere Schäden verhindern

Wer deshalb um die Sicherheit der Brücke bangt, den beruhigt Feilhauer jedoch: Trotz der mittlerweile als schwerwiegend eingestuften Schäden gab es „zu keinem Zeitpunkt Sicherheits- oder verkehrstechnische Probleme an der Brücke“. Die derzeit laufenden Arbeiten seien notwendig, um die Funktionsfähigkeit des Bauwerks zu erhalten und weitere Schäden zu verhindern.

Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet. Foto: Knöller

Doch warum geht das RP die Instandsetzung der Brücke erst jetzt an, wenn die Schäden schon längere Zeit bekannt waren? Der Zeitpunkt der Sanierung hänge damit zusammen, dass vom 12. Juni bis zum 29. Juni keine Züge auf der Bahnstrecke von Brötzingen Mitte bis Bad Wildbad rollen. „Nur dank dieser bevorstehenden Betriebspause des Zugverkehrs konnten wir vom Straßenverkehrs- und Ordnungsamt des Enzkreises die Genehmigung erhalten, die Maßnahme in diesem Zeitraum unter halbseitiger Sperrung der Brücke durchzuführen“, ist von der Pressesprecherin zu erfahren.

Um den engen Zeitplan einzuhalten, wird während der gesamten Bauzeit auch samstags gearbeitet – und den ganzen Tag über, solange es hell ist. Rund 123.000 Euro investiert das Land Baden-Württemberg in die Maßnahme.

Brücke muss ersetzt werden

Die ernüchternde Erkenntnis: Auch wenn die aktuelle Maßnahme laut RP ausdrücklich „keine reine Überbrückungsmaßnahme“ ist, wird die Eyachbrücke wohl keine allzu lange Zukunft mehr haben. Nach erster Einschätzung der Behörde muss das Bauwerk alters- und zustandsbedingt innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre ersetzt werden. Konkrete Planungen dafür gibt es bislang allerdings noch nicht.

Für viele Anwohner und Pendler kommt die Brückensanierung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn aktuell sorgt die Sanierung der Stützmauer an der B 294 immer wieder für Staus und Wartezeiten. Der Verkehr wird während der Arbeiten per Ampelregelung an der Baustelle auf der Eyachbrücke vorbeigeleitet.