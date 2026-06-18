Baustelle an der Eyachbrücke: „Schwerwiegende Schäden“ - bestand Gefahr für Autofahrer?

Die Sanierung der Eyachbrücke ist bereits in vollem Gange. Das Regierungspräsidium gibt Details zum Zustand des Bauwerks preis – und die lassen aufhorchen.
Die Bauarbeiten an der Eyachbrücke, die die B 294 mit den Straßen nach Dobel und Dennach verbindet, laufen. Doch Details zum Zustand der Brücke dürften bei manchem Verkehrsteilnehmer Fragen aufwerfen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) spricht auf Nachfrage unserer Redaktion von „schwerwiegenden“ Betonschäden an der Brücke. Mussten sich Autofahrer also bislang Sorgen machen? Und was bringt die aktuelle Sanierung überhaupt?