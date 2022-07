1 Für ein paar Tage freie Fahrt. Die Baustelle an der B 33 wandert weiter. Ab Donnerstag, 28. Juli, wird der Bereich Schorenkreuzung saniert. Foto: Reutter

Die Sanierung der B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler kommt in die nächste Phase. Die Verkehrsbehinderungen werden dadurch aber nicht weniger, sondern tauchen lediglich an anderer Stelle auf.















Link kopiert

St. Georgen/Mönchweiler - "Die Sanierung der B 33 zwischen Mönchweiler-Nord und dem St. Georgener Stadtteil Peterzell geht in die nächste Runde", informiert das Regierungspräsidium Freiburg: "Nachdem die frisch sanierte Strecke zwischen dem ehemaligen Bahnhof Schoren und der Kreuzung Peterzell am Freitag, 22. Juli, für den Verkehr freigegeben wurde, beginnen am Donnerstag, 28. Juli, die Arbeiten an der Schorenkreuzung." Weil der Verkehr auf der B 33 einspurig per Ampelregelung an der Baustelle geführt werden muss, empfiehlt das RP, den Bereich "großräumig zu umfahren". Mit größeren Verkehrsbehinderungen sei zu rechnen.

Beim Umfahren fallen jedoch schon mal zwei Möglichkeiten weg: Die Zu- und Abfahrt auf die B 33 sei weder von Königsfeld (L 177) noch von der Groppertalstraße (K 5715) möglich, teilt das RP weiter mit.

Sanierung der Schorenkreuzung braucht sechs Wochen

Für die Sanierung der Schorenkreuzung seien etwa sechs Wochen Bauzeit vorgesehen. Anschließend werde in einem letzten Abschnitt der Kreuzungsbereich Peterzell erneuert. Das RP hat angekündigt, rechtzeitig über die weiteren Baufortschritte zu unterrichten.

Wie die Straßenbauer des RP in der Außenstelle Donaueschingen informieren, liege man mit dem Baufortschritt genau im Zeitplan. Dieser sieht einen Abschluss der Arbeiten zum Ende der Sommerferien hin.

Belastung für betroffene Gemeinden

Die B 33 zwischen Peterzell und Mönchweiler ist nun wieder in beiden Richtungen befahrbar. In den vergangenen Wochen konnte lediglich der Verkehr von St. Georgen Richtung Mönchweiler auf der Bundesstraße fließen. In anderer Richtung bestand eine Umleitung über Königsfeld, Buchenberg und Peterzell. Wie schwierig diese Situation für die Bewohner dort war, klang in der jüngsten Gemeinderatssitzung an. Peter Fichter (SPD) sprach von einer Belastung für die betroffenen Gemeinden, auch für Firmen in den anliegenden Gewerbegebieten, die täglichen Lieferverkehr hätten.