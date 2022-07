2 Lange Staus haben sich am Donnerstag vor der Baustellenampel im Bereich Schorenkreuzung gebildet. Foto: Reutter

Die Fortführung der Baustelle am Donnerstag an der B 33 zwischen St. Georgen und Mönchweiler hat den Verkehrsteilnehmern viel abverlangt. Zum Teil kilometerlange Staus behinderten das Vorwärtskommen.















St. Georgen/Mönchweiler - Da ging zeitweise nichts mehr. Vor allem von St. Georgen kommend standen die Fahrzeuge kilometerlang im Stau, der von der Baustellenampel an der Schorenkreuzung bei Peterzell bis zurück in die Stadt St. Georgen reichte. Bis zu einer Stunde seien sie im Stau gestanden, hatten Kunden gegenüber den an der Schorenkreuzung angesiedelten Geschäften berichtet.

Das Regierungspräsidium hatte bereits vergangene Woche "größere Verkehrsbehinderungen" im Zuge des neuen Bauabschnitts an der Schorenkreuzung angekündigt und empfahl, den Bereich "großräumig zu umfahren". Offensichtlich hatten sich viele Autofahrer an die schlaraffigen Verhältnisse während der vergangenen Tage auf der B 33 gewohnt, als die Baustelle zwischen Mönchweiler und St. Georgen eine Atempause machte und der Verkehr in beiden Richtungen, zwar mit Geschwindigkeitsbegrenzung, aber ansonsten ungehindert fließen konnte. Und manch einer hatte wohl gehofft, es könne mit der Wiederaufnahme der Baustelle am Donnerstag nicht ganz so schlimm werden.

An Ampelschaltung soll nachgebessert werden

Der verantwortliche Projektleiter am Regierungspräsidium, Andreas Wuhrer, war am Donnerstag mit Vertretern der Baustellenfirmen vor Ort. Dabei zeigte sich auch für ihn Nachbesserungsbedarf. Er möchte die Baustellenampel in der Fahrtrichtung von St. Georgen kommend nach Mönchweiler mit längeren Grünintervallen versehen. Besonders in dieser Richtung habe sich der Verkehr lange gestaut. Eine mögliche Ursache seien langsam anfahrende Lastwagen an der leicht ansteigenden Strecke und dabei entstehende Lücken im Fahrzeugfluss.

Frust bei Gastronomin

Frust war am Donnerstag auch bei den anliegenden Geschäften spürbar. "Das ist eine Katastrophe", sagt die Betreiberin des Hotel Café Schoren, Tanja Steidinger. Ihr Gebäude sei nur noch schwer erreichbar. So sei eine Zufahrt von der B 33 zur L 177 Richtung Königsfeld nicht mehr möglich. Lediglich von Königsfeld kommend werde das Schoren-Café noch erreichbar sein. Wobei Steidinger davon ausgeht, dass die Baustelle vor der Haustüre die Café-Gäste ohnehin von einem Besuch abhält. So vermeldet sie auf ihrer Homepage: "Wir machen Baustellenurlaub. Da Teergeruch und Abfräßarbeiten wohl kaum ein gemütliches Kaffeetrinken zulassen werden, sehen wir uns gezwungen, unser Café zu schließen." Laut Straßenbauamt werde die Baustelle an der Schorenkreuzung circa fünf Wochen benötigen, heißt es auf der Homepage des Schoren-Cafés.

Umsatzrückgänge sind absehbar

Auch im Hotelbetrieb rechnet Steidinger mit Umsatzrückgängen. Schließlich könnten Geschäftsreisende derzeit nicht mehr direkt auf die Bundesstraße fahren, sondern müssten den Umweg über Königsfeld machen. "Zuerst Corona und dann das." Die Umsatzrückgänge seien "sehr gravierend" durch die Baustelle an der Bundesstraße. Und die Rücklagen seien schon durch die Pandemie aufgebraucht worden. Am Donnerstagvormittag suchte sie das Gespräch mit der Baustellenleitung vor Ort. Projektleiter Wuhrer sagte zu, dass beim Durchfahrtverbot von Königsfeld in Richtung B 33 mit entsprechenden Schildern darauf hingewiesen werde, dass die Durchfahrt bis zum Hotel Café Schoren gewährleistet bleibe.

"Viel weniger Kunden"

Auch die anderen Geschäfte an der Schorenkreuzung merken deutliche Einschnitte. Sabine Haller, Mitarbeiterin beim Mühlenladen, geht davon aus, dass die Verkehrsbehinderungen viele Kunden abhalten werden. Auch bei Obstbau Haller wurden gleich zum Auftakt der Baustelle am Donnerstag "viel weniger Kunden" registriert. Ähnliches war von der Landmetzgerei Riesle zu hören oder von Freinkost Hug, der regelmäßig dienstags und donnerstags auf dem Platz neben Obstbau Haller mit einem Verkaufsstand Station macht. Wegen der Baustelle und weniger Kundschaft habe sie das Sortiment verkleinert, erklärt Geschäftsführerin Lisa Hug.

Info: Zeitplan

Ein Sprecher des Regierungspräsidiums hatte vor wenigen Tagen eine Ende der Baustelle an der B 33 zum Ende der Sommerferien hin angekündigt, also auf Mitte September. Wie jedoch von Projektleiter Andreas Wuhrer am Donnerstag zu erfahren war, rechnet er mit einem Abschluss der Baustelle erst Ende September. Nach den fünf bis sechs Wochen an der Schorenkreuzung folge der letzte Sanierungsabschnitt im Kreuzungsbereich Peterzell mit etwa weiteren vier Wochen. Auch hier werde die Bundesstraße einspurig mit Hilfe einer Ampel in beiden Fahrtrichtungen befahrbar bleiben.