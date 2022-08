1 Die Staus vor den Baustellenampeln an der Schorenkreuzung haben sich merklich verkleinert im Vergleich zum Auftakt der Baustelle am Donnerstag. Foto: Reutter

Zum Auftakt der Baustelle an der Schorenkreuzung am vergangenen Donnerstag gab es noch lange Staus. Der Verkehrsfluss hat sich mittlerweile deutlich verbesser. Projektleiter Andreas Wuhrer erklärt die Hintergründe.















St. Georgen - Bis zu einer Stunde standen Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag vor der Baustellenampel an der Schorenkreuzung, vor allem in der Fahrtrichtung von St. Georgen nach Mönchweiler. Wuhrer räumte bereits damals ein, dass die Ampelphasen nachjustiert werden müssten.

Am Montag bestätigte er nun, dass die Mindestgrünphasen in beiden Fahrtrichtungen verlängert wurden. Das habe Entlastung gebracht. Am Donnerstag seien auch noch viele Verkehrsteilnehmer über Buchenberg gefahren, um dem Stau zu entgehen. Die Ortsverwaltung habe ihm gegenüber Bedenken geäußert, dass Buchenberg womöglich weiterhin mit einem höheren Verkehrsaufkommen wegen der B 33-Baustelle belastet sei. Wobei sich Wuhrer am Montag selbst ein Bild machte und in Buchenberg kein erhöhtes Fahrzeugaufkommen mehr feststellen konnte.

Offensichtlich haben die optimieren Ampelphasen den Verkehrsfluss an der Schorenkreuzung deutlich verbessert und hat es weniger Verkehrsteilnehmer gegeben, die über Buchenberg ausgewichen sind. Wuhrer nimmt außerdem an, dass in den jetzigen Ferienzeiten auch weniger Fahrzeuge unterwegs sind. Manch einer würde vielleicht auch auf eine Fahrt in diesem Bereich verzichten, wenn es nicht unbedingt sein müsste.

Geschäfte klagen über weniger Kundschaft wegen Baustelle

Dass das nicht zum Vorteil der anliegenden Geschäfte ist, war bereits am Donnerstag offensichtlich. Von deutlich weniger Kundenschaft war von verschiedenen Ladenbetreibern zu hören. Eine besondere Situation ist es auch für das Hotel und Café Schoren. In den vergangenen Tagen war es noch über die B 33 erreichbar. Doch Projektleiter Wuhrer geht davon aus, dass die Sanierungsarbeiten bald auch weiter in den Kreuzungsbereich von der Bundesstraße in die L 177 hineinreichen und die Zufahrt von der B 33 zum Schorencafé dann nicht mehr möglich sein wird, und das vermutlich für den Rest des Monats. Im September wandere die Baustelle dann weiter zur Peterzeller Kreuzung. Ein Abschluss der B 33-Sanierung in diesem Bereich stellt er auf Ende September in Aussicht.

Bessere Kommunikation gewünscht

Die Betreiberin des Schorencafés, Tanja Steidinger, hätte sich eine bessere Kommunikation gewünscht. Wenn ihr klar mitgeteilt worden wäre, dass die Zufahrt von der B 33 in den vergangenen Tagen noch möglich gewesen wäre, hätte sie das Café länger offen gehalten. Ursprünglich hieß es auch, die Schorenkreuzung werde zuletzt saniert, also im September, nach der Peterzeller Kreuzung. Dass dieser Ablauf nun umgekehrt wurde, habe die Urlaubsplanung für ihre Mitarbeiter völlig durcheinandergebracht.