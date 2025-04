Bausachen in Bad Dürrheim: Seniorenheim will räumlich erweitern

Das Pflegeheim Riet wurde 2022 von Der Familie Jochen Mager und Regula Hess übernommen. „Von Beginn an war klar, dass das Haus mit 39 Betten erweiterungsbedürftig ist“, wie Jochen Mager dem Ausschuss des Gemeinderates bei der vor Ort Besichtigung vortrug, „Mindestens 60 Betten sind notwendig. Unterkommen werden vor allem Bewohner aus der Region, wobei Bad Dürrheimer Bürger den Vorrang haben. Geplant ist eine Erweiterung auf 76 Betten.“

Steffen Halter der Architekt erläuterte die Vorschriften und den geplanten Sanierungsvorgang im Innenbereich des Bestandsgebäudes und den Abbruch des Gebäudes auf dem Nachbargrundstück. Auf dem Erweiterungsbau sind eine Dachterrasse und ein Dachgarten vorgesehen. Auf einem weiteren Dachaufbau ist eine PV-Anlage angedacht.

Lesen Sie auch

Im bestehenden Gebäude sind zwei Balkone in östlicher Richtung und am Erweiterungsbau im Erdgeschoss im südlichen Bereich ein weiterer Balkon. Die Erweiterung beinhaltet eine Gesamtfläche von 4514 Quadratmeter. Für Besucher sind acht Stellplätze vorgesehen. Der Ausschuss kommentierte, dass nach dem Bauantrag das Haus sich in die vorhandene Bebauung einfügt.

Personalparkplätze Thema

Weitere Stellplätze für das Personal wurden vermisst. Dies wurde entkräftet, da der Großteil der Mitarbeiter nicht mit dem Auto kommen wird.

Karin Roeckl zeigte sich zufrieden, das in Bad Dürrheim in die Pflege investiert wird und zudem durch den nahen Busbahnhof eine günstige Verkehrsanbindung vorhanden sind. Mit der Bitte an die Betreiberfamilie das Thema Parkplätze mit dem Architekten nochmals zu bearbeiten, wurde das Bauvorhaben einstimmig genehmigt.

Fünf Jahre verlängert

Der nächste Punkt war der Verkaufswagen im Hindenburgpark, der seit einem Jahr dort betrieben wird. Dieser wurde von Daniel Limberger vorgestellt. Der Pächter wünscht eine Vertragsverlängerung. Geplant ist ein kleiner Vorbau, eine Rampe für die Barrierefreiheit und Blumenkübel. Dem vorgelegten Plan zufolge soll das Aussehen des Verkaufsstands nochmals optimiert werden.

Mehr Aufenthaltsqualität soll es im Hindenburgpark geben, der Pachtvertrag mit dem Burgerstand wird auf fünf Jahre geschlossen, die Palettenmöbel stammen von der Kur und Bäder. Foto: Strohmeier

Unbestritten war, dass der Verkaufswagen mit Möbeln, Spielgräten zur Belebung des Hindenburgparks beiträgt. Angedacht ist, die Öffnungszeiten zu erweitern und zusätzliche Events anzubieten. Die Mehrheit des Gemeinderates lobte die Aufenthalts- und Essensqualität und insbesondere für junge Familien wichtig, die gute Preisstruktur. Da die Stadtbaumeisterin baulich keine Hürden sah, war der Ausschuss nach einiger Diskussion überzeugt und stimmte einem Pachtvertrag über fünf Jahre zu.

Diskussionsbedarf

Abgestimmt wurde mit einer Gegenstimme. Der weitere Punkt Goethestraße 9 im Kernort sorgte für mehr Meinungsverschiedenheit, da das Bauvorhaben ein ausgebautes Dachgeschoss vorsieht. Die anderen Häuser in der Straße haben keine zwei Vollgeschosse. Dafür wird eine Befreiung vom Bebauungsplan notwendig. Diese Ausnahme konnte nicht alle Ausschussmitglieder überzeugen. So ergab die Abstimmung neun Ja, drei Gegenstimmen und eine Enthaltung.

Mehrere Bauanträge

Den weiteren Bauvorhaben in der Adlerstraße 10 mit der Erweiterung eines Dachgeschosses, der Aktualisierung der Grundrisse und Abdeckung mit einer Zeltplane des Gartenbaumarktes in der Schwenninger Straße 20, der Neubau eines Einfamilienhauses in der Waldhornstraße 8/2 in Sunthausen wurde einstimmig zugestimmt.

Der Antrag zur Errichtung eines Solarparks beim Ortsteil Unterbaldingen war durch mehrere Vorinformationen bekannt und bereits vom Ortschaftsrat abgesegnet. Auch diesem wurde einstimmig zugestimmt.