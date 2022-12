2 Tiny-Houses könnten in diesen freien Bereichen entstehen. Foto: Wegner

Schramberg-Sulgen - "Wir wollen die Chance nutzen, in Sulgen ein weiteres Baugebiet auszuweisen", sagte Joschka Joos im Ausschuss für Umwelt und Technik. Der Bedarf sei da: Am "Schoren" stünden für die letzten zwei offenen Plätze 20 potenzielle Bauherren auf der Warteliste, am Haldenhof gebe es auch bereits einige Interessenten. Und die Stadt hat – zumindest mittelfristig – einiges vor im Baugebiet namens "Wohnen im Wittumpark".

Entlang des bestehenden Siedlungsrands zwischen dem Danziger Weg und der Mariazeller Straße soll die neue Anlage gebaut werden. Nach aktuellen Plänen würden 39 Einzelhausparzellen, drei Mehrfamilienhausparzellen, zwölf Reihenhausparzellen und 16 Small-Houses (250 bis 300 Quadratmeter Grundstücksfläche) entstehen. "Alle aktuell möglichen Gebäudetypen sollen vertreten sein", sagte der Stadtplaner.

Erste Hälfe im schnellen Verfahren

Doch das kommt nicht alles auf einmal: Einen ersten Bauabschnitt, erläuterte Joos, könne man dieses Jahr noch im beschleunigten 13-b-Verfahren (siehe Info) starten. Weil das Gesamtgebiet aber dann aber größer als die erlaubten 10 000 Quadratmeter wäre, muss es in Bauabschnitte aufgeteilt werden. Die Hälfte des Baugebiets in Richtung Ortsausgang, wo auch die Small-Houses geplant sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt im Regelverfahren nachgezogen.

Direkt am Naherholungsgebiet

Das Baugebiet soll in kompletter Länge von Danziger Weg bis zur Mariazeller Straße anhand einer zentralen Durchfahrtstraße mit einseitigem Gehweg, öffentlichen Stellplätzen und Baumquartieren erschlossen werden, erläuterte Joos. Diese würde gekreuzt von einer bepflanzten Nord-Süd-Grünachse, die das künftige Naherholungsgebiet rund um den geplanten Wittumsee bis zur Mariazeller Straße hin öffnet.

Die rechtliche Prüfung für die beschleunigte Umsetzung des ersten Bauabschnitts sei bereits durch, auch eine Artenschutzrechtliche Untersuchung läge bereits vor. "Es müssen ein paar Nisthilfen aufgestellt und ein Krautstreifen für die Goldammer angelegt werden. Ist aber nicht so schlimm wie im Vergleich zur Feldlerche", sagte Joos.

Zufahrt noch nicht möglich

Jürgen Kaupp (CDU) fragte nach der Sinnhaftigkeit, einen Bebauungsplan in ein beschleunigtes und ein normales Verfahren zu teilen. Die zusätzlichen Gutachten, die man nachholen werden muss, würden dann natürlich Kosten verursachen, räumte Liebrich ein. Mit ein Hauptgrund für die Teilung des Gebiets sei allerdings auch die Erschließung von der Mariazeller Straße aus: Diese Zufahrt könne nämlich derzeit rechtlich ohnehin noch nicht angelegt werden, weil sie noch außerhalb der Ortsgemarkung liegt, so Joos. Das soll sich dann im Zuge der Gebietsentwicklung inklusive Sulgen-Umfahrung ändern – und stellt für die Pläne des ersten Bauabschnitts auch kein Problem dar, weil die Straßenführung innerhalb dessen bereits einen Ringschluss vorsieht.

Auf Nachfrage von Kaupp zu Eigentumsverhandlungen bei einem Grundstück bestätigte Joos, dass dies zwar den ersten Bauabschnitt betreffe; die Wirtschaftsförderung sei aber "positiv gestimmt". Der Ausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, den Bebauungsplan aufzustellen. Dessen Sitzung ist am Donnerstag, 8. Dezember.

Info: Das beschleunigte Verfahren

Alle Jahre wieder: Wenn Kommunen aktuelle Bebauungsplan-Vorhaben nach dem beschleunigten 13b-Verfahren umsetzen wollen, müssen diese noch im Kalenderjahr auf den Weg gebracht sein. Heißt: Es muss noch vor 31. Dezember einen Aufstellungsbeschluss geben und die öffentliche Bekanntgabe muss vollzogen sein.

Wem das bekannt vorkommt: So lief das Ende 2019 bei der Haldenhof-Erweiterung und so soll es bei den Bebauungsplänen "Gründleseeblick" in Schönbronn sowie "Wohnen am Wittumpark I" in Sulgen laufen. Das erläuterten die Stadtplaner Bent Liebrich und Joschka Joos nun im Ausschuss für Umwelt und Technik. Zum Abschluss des Verfahrens per Satzungbeschluss gibt es eine Deadline: Das ist nach zwei Jahren, also der 31. Dezember 2024.

Die Bedingungen, beziehungsweise Vorteile dieses beschleunigten Verfahrens im Groben: Es muss sich um eine Anbindung an eine bestehende Wohnbebauung handeln, die konkret zum Wohnen genutzte Fläche darf später im neuen Areal 10 000 Quadratmeter nicht überschreiten, die Beteiligung von Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (etwa der Anwohner) findet erst später statt und auf eine tiefergehende Umweltprüfung, beziehungsweise einen Umweltbericht kann verzichtet werden.