Bauprojekte in Wildberg: Warum die Gehwege in der Gartenstraße immer noch offen sind

1 Bei der Sanierung der Gartenstraße wurde im April eifrig gearbeitet. Die Gehwege sind allerdings immer noch offen. Foto: Jansen Gerhard Ostertag von der CDU erkundigte sich im Wildberger Gemeinderat nach dem Verkehrschaos im Saronweg sowie den nach wie vor offenen Bürgersteigen in der Gartenstraße.







Die Bau- und Verkehrssituation in Wildberg sorgt auch im Gemeinderat für Seufzen. Am Ende der Sitzung fragte Stadtrat Gerhard Ostertag, CDU, an, wie lange die chaotischen Zustände im Saronweg – derzeit eine Umleitungsstrecke mit Ampelregelung – noch anhalten. An dieser gab es in den vergangenen zwei Wochen häufiger Frust unter den Autofahrern.