Bauprojekte in Grenzach-Wyhlen: Einfach so aufhören?

Mit solchen Ansteckern wurde vor zehn Jahren für die Neue Mitte Grenzach geworben. Foto: Tim Nagengast







Weil die Spitze des Bauamts derzeit verwaist ist, solle die Gemeinde Grenzach-Wyhlen einen „Baustopp für Großprojekte verhängen“ und gleichzeitig „mit der Neuen Mitte Wyhlen warten und erst einmal schauen, was aus der Neuen Mitte Grenzach wird“. Diese Forderung stellte Ratsstammgast Willi Halfter im Rahmen der Bürgerfragestunde im Technischen Ausschuss. Außerdem sei die Doppelgemeinde „ja eh pleite“. „Warum nicht einfach aufhören?“, warf Halfter in den Raum. Bürgermeister Tobias Benz reagierte etwas irritiert auf diese Anfrage. Schließlich würden die laufenden Großprojekte ja von externen Investoren (Neue Mitten) oder gar dem Bund (Umgehungsstraße) und nicht von der Gemeinde realisiert. Natürlich würden Projekte wie die im Bau befindliche Neue Mitte Grenzach von der Kommune „begleitet“ – Beispiel: Grünplanung für den zukünftigen Platz der Begegnung. Aber einfach so einen Stopp verhängen, weil man derzeit keine Bauamtsleitung habe? Nein. Erstens sollten die offenen Stellen so rasch wie möglich wieder adäquat besetzt werden, zweitens arbeite die Verwaltung ja auch mit entsprechenden Fachbüros zusammen, sagte Benz. Ansonsten werde die prekäre Finanzsituation der Doppelgemeinde ohnehin selbst dafür sorgen, dass viele investive Maßnahmen jenseits des absolut Notwendigen gar nicht realisiert werden könnten, hielt der Rathauschef fest.