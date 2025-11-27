Bauprojekte in Epfendorf: Mark Prielipp verpflichtet und Baugebiet Steininger Krümme auf Kurs

Bürgermeister Mark Prielipp wurde für seine zweite Amtszeit bestätigt. Ebenso Feuerwehr informierte die Feuerwehr über Weitergabe ausgemusterter Einsatzkleidung.
Mark Prielipp wurde am 20. September dieses Jahres für weitere acht Jahre zum Bürgermeister der Gemeinde Epfendorf gewählt. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend galt es nun den wiedergewählten Bürgermeister zu verpflichten, nachdem das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes Rottweil mit Wahlprüfungsbescheid vom 16. Oktober die Gültigkeit der Wahl bestätigt hatte. Das Gremium wählte Gemeinderat Christian Zimmer, um diese Verpflichtung vorzunehmen. Eine nochmalige Vereidigung war bei dieser Verpflichtung nicht erforderlich da Mark Prielipp den Eid bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit am 30. Oktober 2017 geleistet hatte.