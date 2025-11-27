Bauprojekte in Epfendorf: Mark Prielipp verpflichtet und Baugebiet Steininger Krümme auf Kurs

Bürgermeister Mark Prielipp wurde für seine zweite Amtszeit bestätigt. Ebenso Feuerwehr informierte die Feuerwehr über Weitergabe ausgemusterter Einsatzkleidung.

Mark Prielipp wurde am 20. September dieses Jahres für weitere acht Jahre zum Bürgermeister der Gemeinde Epfendorf gewählt. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend galt es nun den wiedergewählten Bürgermeister zu verpflichten, nachdem das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes Rottweil mit Wahlprüfungsbescheid vom 16. Oktober die Gültigkeit der Wahl bestätigt hatte. Das Gremium wählte Gemeinderat Christian Zimmer, um diese Verpflichtung vorzunehmen. Eine nochmalige Vereidigung war bei dieser Verpflichtung nicht erforderlich da Mark Prielipp den Eid bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit am 30. Oktober 2017 geleistet hatte.

Startschuss für neues Baugebiet Nach dieser Formalität stieg Mark Prielipp unverzüglich in den nächsten Tagesordnungspunkt ein und konnte dazu ein bekanntes Gesicht im Epfendorfer Rathaus begrüßen. André Leopold vom Rottweiler Ingenieur- und Planungsbüro war wieder einmal in Sachen Baugebiet Steininger Krümme in Harthausen gekommen, um den aktuellen Sachstand mitzuteilen. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens waren mehrere Problematiken aufgetaucht, die das Verfahren verzögert hatten.

Nachdem nun alle beseitigt werden konnten, steht einer Erschließung des Geländes in Harthausen nichts mehr im Weg und Andre Leopold erläuterte dem Rat die weitere Vorgehensweise. Die Erschließung von 20 geplanten Einfamilienhausgrundstücken, sowie die Herstellung einer Retentionsfläche können endlich in Angriff genommen werden.

Bauarbeiten im Zeitplan

Der Stadtplaner gab einen Überblick über die geplanten Baumaßnahmen und stellte auch einen Zeitplan vor. Nach der Vorstellung der Planung und dem Beschluss des Gemeinderates zur Ausschreibung werden die Bauarbeiten im April vergeben und im Mai 2026 begonnen, so dass im Frühjahr 2027 mit der Fertigstellung der Erschließungsarbeiten gerechnet werden kann. Die Baukosten werden bei 1 650 000 Euro netto liegen. Zusätzlich wurde über einen unterirdischen Wasserspeicher für 50 000 Kubikmeter Löschwasser diskutiert, dessen Bau die Mehrheit der Räte zum Preis von circa 55 000 Euro zustimmte.

Der Gemeinderat nahm zur Kenntnis, dass für die Landtagswahl am 8. März 2025 wieder vier Wahlbezirke gebildet wurden. Als Wahlräume wurden das Rathaus in Epfendorf, der Gemeinderaum in Talhausen, die Albblickhalle in Harthausen sowie die Turn- und Festhalle in Trichtingen bestimmt.

Von Epfendorf nach Moldawien

Wie bereits bekannt wurde die Feuerwehr Epfendorf mit neuer Einsatzkleidung ausgestattet, da die bisherige nicht mehr den gültigen Standards entsprach. Mathias Lehmann aus Oberndorf berichtete über die weitere Verwendung der ausgemusterten Einsatzkleidung. Zusammen mit Ausrüstungsgegenständen anderer Feuerwehren wurde die Kleidung per Sammeltransport nach Moldawien gebracht. Dort wird die Kleidung dringend benötigt und wurde gerne in Empfang genommen, da die Feuerwehr sehr schlecht ausgerüstet ist und teilweise ihren Dienst in normaler Kleidung ausüben muss. Moldawien gehöre zu den ärmsten Ländern und deshalb seien die Kleiderlieferungen eine große Hilfe gewesen, erklärte Mathias Lehmann.