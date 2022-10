5 Nachdem die Hindernisse überwunden waren, legten die Bagger los. Foto: Dold

"Das finden wir frech": Simone Fader, Sprecherin der Bürgerinitiative Schönblick (BI), gibt einen Einblick in die Stimmungslage der BI. Grund ist das Vorgehen der Stadtverwaltung.















Schramberg-Sulgen - Simone Fader hatte am Dienstag im Rathaus nachgehakt, da der Bauherr in vergangenen Woche auf der Baustelle war. "Es gibt Gerüchte, dass die Bagger für die Baukomplexe anrollen. Stimmt das?", wollte sie im Namen der Anwohner wissen. Die lapidare Antwort: "Die Baugenehmigung ist noch nicht erteilt", hieß es.

Straße eigentlich gesperrt

Am Mittwochvormittag wurden hingegen Fakten geschaffen: Die Baufirma für die Arbeiten an den Gebäudekomplexen aus Appenweier war am Schönblick angerückt und scharrte bereits mit den Hufen. Allerdings lag die Baugenehmigung immer noch nicht vor. Zudem war die Straße gesperrt, da die Baufirma Bantle den Asphalt noch nicht komplett aufgebracht hatte. Der Bagger hätte daher eigentlich nicht aufs Baugrundstück dürfen.

Firma droht Polizeieinsatz an

An der Hardtstraße herrschte derweil Chaos: Die Baufahrzeuge stauten sich und konnten nicht zum Einsatzort. Die Firma aus Appenweier drohte bereits, die Polizei einzusetzen – bis dann um 10.35 Uhr die Baugenehmigung doch erteilt wurde und die Arbeiter loslegen konnten.

Bei der BI herrscht Kopfschütteln über diese Vorgehensweise. "Dass die Stadt das so abzieht, ist einfach unglaublich", sagt Simone Fader. Die Leidtragenden seien die Bauarbeiter gewesen, die schon vor Ort waren, aber nicht anfangen konnten. Zwei Stunden mussten diese herumstreiten, ob sie endlich loslegen können. Die Stempeluhr lief indes munter weiter.

Bürger von der "Polizeibehörde" informiert

Ebenfalls verwunderlich: Da die Straße offiziell noch gesperrt war, steuerte das neue Auto der städtischen "Polizeibehörde" alle Häuser im Schönblick an, um ein Schreiben einzuwerfen. In diesem wurde mitgeteilt, dass die Baugenehmigung nun erteilt sei – obwohl noch ein Tag zuvor das Gegenteil berichtet wurde.

Nun droht eine weitere juristische Schlammschlacht. "Die Baugenehmigung ist gültig, solange sie nicht angefochten wird", hieß es jüngst bei der Bürgerversammlung in der Sulgener Festhalle. Genau das überlegt die Bürgerinitiative derzeit. "Der Anwalt prüft, ob wir Widerspruch einlegen", verrät die Sprecherin. Abgeneigt sei die Bürgerinitiative jedenfalls nicht.

Bereits zuvor war das Bauvorhaben heftig umstritten: Unter anderem sammelte die BI über 800 Unterschriften gegen das Projekt. Außerdem wurde eine Petition angestrengt. Die BI bemängelte zudem immer wieder die lückenhafte Kommunikation der Stadtverwaltung. Vertreter der Bauherren hatten hingegen die immense Bedeutung von neuem Wohnraum betont.

Eine Anfrage unserer Redaktion bei der Stadtverwaltung zu deren Sichtweise läuft unterdessen.