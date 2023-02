1 Am Hang wird momentan kräftig gerodet. Foto: Dold

An der Rochus-Merz-Straße werden Fakten geschaffen: Es wird im großen Stil gerodet.















Link kopiert

Grund ist eine geplante Bebauung des Investors Eberhard Mangold über seine Constant Projekt GmbH aus Esslingen. Mangold hat in einem Schreiben die Anlieger über sein Vorhaben mit der Wohnbebauung informiert.

Viele Anwohner sind aber von dem Vorhaben in seiner geplanten Form wenig begeistert. Nun ist gar eine Unterschriftenaktion angelaufen, in dem sich Anlieger gegen das Vorhaben aussprechen.

Mehr als 50 Personen haben bereits unterschrieben, aber das Ende der Fahnenstange sei noch nicht erreicht, so die Information vor Ort. Diese Unterschriften sollen Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr sowie den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats übergeben werden.

Nichts gegen Bebauung

Man habe grundsätzlich nichts gegen eine Bebauung – beispielsweise mit Reihen- oder Einfamilienhäusern entlang der Rochus-Merz-Straße, heißt es von Seiten der Anlieger. Schließlich hätten sie ja selbst auch dort gebaut.

Aber eine größere Bebauung bringe Probleme mit sich. Zum einen habe es in diesem Bereich schon mehrfach Hangrutsche gegeben – sei es an der „Schönen Aussicht“, an der Ecke Rochus-Merz-Straße/Burgweg oder auch am Hang der Rochus-Merz-Straße.

Die Durchfahrt ist derzeit gesperrt.

Heikles Thema Verkehr

Ebenfalls heikel sei das Thema Verkehr. Schon während der Rodung – und damit der gesperrten Straße – müssten beispielsweise Paketzusteller und Müllfahrzeug den ganzen Weg bis zum Höfle rückwärts zurückfahren, da es keine Wendemöglichkeit gebe. Während der mehrmonatigen Bauphase von Häusern müssten enorme Menge Erde per Lastwagen abgetragen werden, was große Verkehrsbehinderungen mit sich bringen würden. Befürchtet werden Chaos, Lärm und enorme Einschränkungen für die Anlieger.

An diesem Hang soll gebaut werden.

Es sei wichtig, dass in der Talstadt gebaut werde, unterstreichen auch die Anwohner – schließlich bringe das Geld in die Kassen und belebe Schramberg. Aber die Anwohner wünschen sich mit ihrer Unterschrift eine moderate Bebauung.

Eberhard Mangold hingegen hat bereits andere Rückmeldungen erhalten. Er verweist auf ein Schreiben eines Schrambergers. Dort heißt es unter anderem: „Ihre Projektbeschreibung hört sich sehr professionell und gut geplant an. Ich finde es sehr gut, wenn in Schramberg-Tal nach langer Zeit wieder einmal hochwertiger Wohnraum entsteht“.