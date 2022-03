Jetzt will noch ein Investor am rutschenden Hang bauen

Bauprojekt in Schramberg

1 Hier wetteifern zwei Investoren um die Ansiedlung einer Wohnanlage. Foto: Dold

Großes Erstaunen herrscht bei den Anwohnern der Rochus-Merz-Straße: Jetzt kommt sogar noch ein weiterer Investor ins Spiel, der an der steilen, hangrutschgefährdeten Halde bauen möchte.















Schramberg - Den Anliegern flatterte dieser Tage ein Schreiben in den Briefkasten, bei dem sie sich verwundert die Augen rieben: "Wir möchten Sie hiermit informieren, dass wir am Kauf des Grundstücks zwischen der Rochus-Merz-Straße und dem Burgweg interessiert sind", heißt es in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt.