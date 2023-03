1 Hier sollen die Doppelhaushälften entstehen. Foto: Dold

24 Doppelhaushälften sollen an der Rochus-Merz-Straße entstehen. Investor Eberhard Mangold von der Constant Projekt GmbH aus Esslingen erläutert im Gespräch mit unserer Redaktion seine Pläne.









»Wir sind ein kleines Familienunternehmen mit zwölf Mitarbeitern, das jedes Jahr drei bis vier solcher Maßnahmen wie an der Rochus-Merz-Straße umsetzt«, sagt er. Constant sei 30 Jahre am Markt und habe in dieser Zeit ein Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro bewegt – insbesondere im Wohnbausegment.

„Wir wollen in der Schramberger Talstadt ein Vorzeigeprojekt für intelligentes Planen, ökologisches Bauen, modernes Wohnen und nachhaltiges Leben auf den Weg bringen“, lautet das Ziel von Mangold.

Ganze Stadt am Hang gebaut

»Das war eher Zufall«, entgegnet er auf die Frage, wie er auf das Grundstück in Schramberg gekommen sei. Ein Makler habe ihn darauf aufmerksam gemacht.

Zunächst war Mangold aufgrund der Hanglage zurückhaltend. Zudem wurden bereits 1992 der Bau von Terrassenhäusern und 2012 der Bau eines Pflegeheims verhindert – nicht zuletzt, weil sich Anwohner gegen die Vorhaben gewehrt hatten und eine Bebauung am Hang nicht praktikabel erschien. Schließlich gab es in unmittelbarer Nähe bereits mehrere Hangrutsche.

Das lässt Mangold nicht gelten: „Den verschiedenen Punkten unserer Stellungnahme können Sie entnehmen, dass ein großer Teil der von den Anwohnern vorgetragenen Sachverhalte, Mutmaßungen und Behauptungen der Grundlage entbehren, beziehungsweise nach unserer Auffassung deutlich zu relativieren sind. Es ist sehr ärgerlich, dass verschiedene Punkte, die nachweisbar bereits widerlegt sind, anhaltend zum Gegenstand öffentlich gemachter Mutmaßungen und Behauptungen werden“ so der Investor.

Mangold schaute sich um und stellte schnell fest: »Fast die ganze Stadt Schramberg ist am Hang gebaut«. So gab er ein Baugrundgutachten bei einer »renommierten Ingenieursgesellschaft« in Auftrag. Dieses liegt mittlerweile vor und ist 70 Seiten stark. Als dieses keine Hinderungsgründe für eine Wohnbebauung aufzeigt, kaufte Mangold das Gelände.

Am Bebauungsplan ausgerichtet

»Alles ist am längst existierenden Bebauungsplan ausgerichtet. Es wird Satteldächer geben und die Häuser werden auf den drei vorgesehenen Baufenstern stehen«, sagt der Investor. Vorgesehen sind je zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss mit Balkon.

Die Idee von Tiefgaragen wurde verworfen, da diese zu große Eingriffe in den Hang erfordert hätten. Nun sollen Garagen ebenerdig und darüber die Häuser gebaut werden. Die Doppelhaushälften sollen parallel zum Hang gebaut werden, sodass beim Bau weniger schweres Gerät eingesetzt werden muss.

Entstehen sollen Massivholzhäuser. Jede Doppelhaushälfte soll eine Größe von 140 bis 150 Quadratmeter erhalten, die auf Erd-, Ober- und Dachgeschoss verteilt sind. Es werde viel vormontiert, so dass vor Ort lediglich eine Woche Bauzeit pro Haus veranschlagt werden müsse.

Großteil zum Verkauf

Der größte Teil der Wohnungen soll nach dem Bau verkauft und ein Teil vermietet werden. Mangold investiert über sein Unternehmen einen siebenstelligen Betrag – »im unteren Bereich«, verrät er.

»Die Stadtverwaltung ist interessiert an zusätzlichem Wohnraum in der Talstadt«, berichtet Mangold aus Gesprächen. Ihm sei eins wichtig: »Absolute Transparenz«. Er habe daher per Brief 150 Haushalte in der Rochus-Merz-Straße und im Burgweg informiert. Dabei sei es um den Baugrund, das Bebauungskonzept sowie den Artenschutz gegangen. Zudem plane er auch eine Infoveranstaltung für die Anwohner und stehe auch sonst Rede und Antwort.

Investor schließt Hangrutsche aus

Hangrutsche schließt Mangold im dortigen Bereich aus und zeigt auf eine Karte und einen Bericht des Landesamtes für Geologie. Die Schrammen – die übrigens Schramberg ihren Namen gaben – seien oberhalb des Burgwegs. »Wir machen unsere Hausaufgaben und denken über alle Details nach«, versichert der Investor. An dieser Stelle gebe es »keine Gefahr«, sagt er mit Verweis auf das Bodengrundgutachten. Dieses sei die Grundlage für die Investitionsentscheidung gewesen und daher sicherlich kein Gefälligkeitsgutachten.

Mangold spricht von einem »ökologischen Vorzeigeprojekt« mit einer nachhaltigen Bauweise. Alle Häuser erhielten Photovoltaikanlagen samt Speicher sowie voraussichtlich Luft-Wärmepumpen. Zudem werde es ein Carsharing mit E-Autos geben, sodass viele Anwohner auf einen Zweitwagen verzichten könnten.

Biotop geplant

Außerdem: „Wir verfolgen völlig freiwillig die Überlegung, im Rahmen der Gestaltung der Freiflächen an der Bachklinge am südlichen Rand des Grundstücks ein Biotop anzulegen, womit wir im Rahmen eines umfangreichen Nachhaltigkeitskonzepts für unser Vorhaben einen Beitrag für den Natur-/Artenschutz leisten wollen“, ergänzt der Investor.

Den Bauantrag bei der Stadt wolle er bald stellen. Anschließend liege dieser öffentlich aus und es könne gegebenenfalls Einsprüche geben. Ziel sei es, im dritten Quartal diesen Jahres mit dem Bau zu starten.