Die Golden Gate Brücke in Schapbach soll im kommenden Jahr durch einen Neubau ersetzt werden. Foto: Kern Die Golden Gate Brücke in Schapbach ist in die Jahre gekommen. Sie soll daher durch einen Neubau aus Holz ersetzt werden. Im Gemeinderat ging es nun um die Planung.







Klappt alles wie vorgesehen, wird die neue Golden Gate Brücke in Schapbach zum 100-jährigen Jubiläum des Sportvereins im Juli nächstes Jahr eröffnet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Vergabe der Planungen an die Firma Isenmann Ingenieure in Haslach vergeben. Die Kosten hierfür beziffern sich auf 79 000 Euro netto.