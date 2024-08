1 Ein echtes Team vom Bau, welches mit viel Energie und Motivation die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Riedöschingen angeht (von links): Kapo Marcel Weihert, Siggi Villwock (Transportunternehmer) sowie Baggerfahrer Kevin Jegg. Foto: Hans Herrmann

Die Sanierung der Durchgangsstraße läuft nach Zeitplan. Das Bauunternehmen verlegt den Regenwasserkanal teilweise neu. Dann geht es mit der Wasserleitung weiter. Hier ist eine „super Kolonne“ am Werk, sagt einer, der es wissen muss.









An dieses Bild werden sich die Riedöschinger Bürger in den nächsten Monaten gewöhnen müssen. Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt wird es für die Einwohner Einschränkungen bis in das Jahr 2026 geben.