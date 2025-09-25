Die Firma Erbe Elektromedizin baut Betriebswohnungen für Mitarbeiter in der Oberen Gasse. Der Gemeinderat hat dem Baugesuch in seiner jüngsten Sitzung das Einvernehmen erteilt.

Dass das Medizintechnikunternehmen Erbe in Rangendingen Betriebswohnungen bauen möchte, hat Firmenchef Christian Erbe bereits im April unserer Redaktion gesagt . Am Mittwochabend hat der Rangendinger Gemeinderat nun grünes Licht für die Pläne gegeben. Bei drei Gegenstimmen wurde dem Baugesuch mehrheitlich das Einvernehmen erteilt.

Die Betriebswohnungen werden auf dem Grundstück Obere Gasse 2 und 4 in der Ortsmitte gebaut. Das Mehrfamilienhaus wird Bauskizzen zufolge über drei Vollgeschosse und eine Kombination aus Flach- und Satteldach verfügen. Insgesamt 14 Wohneinheiten sind vorgesehen, dazu eine Tiefgarage mit 13 Stellplätzen sowie acht weitere Außenstellplätze für Autos.

Die Bestandsgebäude auf den beiden Grundstücken werden abgerissen. Auch darüber informierte Ortsbaumeister Jürgen Dieringer den Gemeinderat. Trotz seiner Größe mit 14 Wohnungen soll sich das Mehrfamilienhaus nicht von den Gebäuden in der näheren Umgebung – insbesondere hinsichtlich der Höhe – abheben, sondern sich in das Ortsbild einfügen. Einen Bebauungsplan gibt es für das Areal nicht.

Einschränkungen während Bauphase

Während der Bauphase wird es für den Verkehr zu Einschränkungen kommen. Eine Vollsperrung der Oberen Gasse sei aller Voraussicht nach unumgänglich, erläuterte Bürgermeister Manfred Haug in der Sitzung.

Die Verkehrsführung sei noch nicht final und werde letztlich mit der Verkehrsbehörde in Hechingen abgestimmt.

Sorgen bereitete Gemeinderat Paul Maichle auch die Parksituation, sobald die neuen Bewohner eingezogen sind: „Wohnraum durch Nachverdichtung finde ich gut“, sagte er zwar, die Parksituation rund um Obere Gasse und Oberdorfstraße sei aber bereits heute schon angespannt. Gerade auch, weil die Straße eher eng ist.

Auch Bürgermeister Haug sieht die Problematik – und das, obwohl die Vorgaben der Landesbauordnung für die Anzahl an Stellplätzen bei dem Bauprojekt in Rangendingen bereits erfüllt seien.

Noch mehr Wohnraum gesucht

Er verwies darauf, das dies im Raum Tübingen und Reutlingen bereits Realität sei. „Wir müssen schauen, ob wir woanders zusätzlichen Parkraum hinbekommen“, betonte Bürgermeister Haug weiter.

Grundsätzlich sagt Haug: „Wir könnten in Rangendingen noch viel mehr Wohnraum gebrauchen.“ Da werde sich in nächster Zeit aber einiges tun.

Ein weiterer Schritt zur innerörtlichen Nachverdichtung wird mit den Erbe-Betriebswohnungen getan. Im August hieß es von Unternehmensseite, dass der Baubeginn möglichst noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Für Erbe sind die Betriebswohnungen auch ein Mittel, um als Arbeitgeber attraktiv für Fachkräfte zu sein. Das wachsende Medizintechnikunternehmen plant bis zum Jahresende weitere 50 Mitarbeiter in Rangendingen einzustellen. Mit den Betriebswohnungen geht Erbe neue Wege – indes nicht nur in Rangendingen, sondern auch in Mössingen.

Der Hintergrund: Bewerbe sich jemand, finde aber keine Unterbringungsmöglichkeit, sei das auch ein Grund, einen Job nicht anzunehmen, sagte Christian Erbe im April. Klar ist: Der Arbeitsweg aus der Oberen Gasse zum Rangendinger Unternehmensstandort ist auch fußläufig erreichbar – für viele Berufstätige ein Traum.