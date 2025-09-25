Die Firma Erbe Elektromedizin baut Betriebswohnungen für Mitarbeiter in der Oberen Gasse. Der Gemeinderat hat dem Baugesuch in seiner jüngsten Sitzung das Einvernehmen erteilt.
Dass das Medizintechnikunternehmen Erbe in Rangendingen Betriebswohnungen bauen möchte, hat Firmenchef Christian Erbe bereits im April unserer Redaktion gesagt . Am Mittwochabend hat der Rangendinger Gemeinderat nun grünes Licht für die Pläne gegeben. Bei drei Gegenstimmen wurde dem Baugesuch mehrheitlich das Einvernehmen erteilt.