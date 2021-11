Bauprojekt in Niedereschach

1 Der Spatenstich für das neue Wohnquartier in der Schramberger Straße im Bereich "Alte Schmiede" ist erfolgt. Unser Bild zeigt (von links): Rohbauleiter Arnd Mrotzek, Tiefbauunternehmer Armin Müller, Ortsvorsteher Peter Engesser, Projektleiter Dieter Zöller, den für den Vertrieb zuständigen Rolf Abendschein und den Oberbauleiter und Architekten Francesco Caruso. Foto: Bantle

Mit "Alte Schmiede" ist das Neubaugebiet an der Schramberger Straße in Fischbach betitelt. Entstehen sollen zwölf Doppelhaushälften, der symbolische Spatenstich ist erfolgt. Bis zum Jahr 2019 standen noch vier alte und teils zusammengebrochene landwirtschaftlich genutzte Gebäude auf dem Gelände.















Niedereschach-Fischbach - Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser begrüßte zum Spatenstich bei der "Alten Schmiede" den Projektleiter Dieter Zöller aus Offenburg; den Vertriebsleiter vor Ort, Rolf Abendschein; den Fischbacher Tiefbauunternehmer und Gemeinderat Armin Müller und vom Generalunternehmer, der Karlsruher Firma Weisenburger Bau GmbH, den für die Gesamtbauleitung zuständigen Architekten Francesco Caruso und Rohbauleiter Arnd Mrotzek.

Eine Bereicherung

Das neue Wohnquartier bezeichnete Engesser als Glücksfall und Bereicherung für Fischbach. Zum einen werde durch die nun im Bau befindliche Wohnbebauung das Ortsbild in der Schramberger Straße aufgewertet und zum anderen tue es den seit einigen Jahren rückläufigen Einwohnerzahlen in Fischbach gut, wenn nach Fertigstellung der Baumaßnahme in den zwölf Haushälften rund 40 Neubürger nach Fischbach ziehen.

Da der Niedereschacher Rolf Abendschein bereits alle zwölf Haushälften verkauft habe, wisse man, dass auch Familien mit Kindern zuziehen werden, was mit Blick auf die notwendigen Schülerzahlen die zum Erhalt der Grundschule in Fischbach erforderlich seien. Und rechne man noch hinzu, dass die Gemeinde über den Finanzausgleich (FAG) für jeden mit Hauptwohnung gemeldetem Einwohner pro Jahr rund 1000 Euro auf der Einnahmeseite verbuchen könne, sei er, gerade auch mit Blick auf die aktuell angespannte Haushaltslage der Gemeinde, dankbar und froh, dass nun aufgrund einer privaten Initiative dieses Wohnquartier entstehe.

"Mit Projektleiter Dieter Zöller, Vertriebsleiter Rolf Abendschein und der Firma Weisenburger als Generalunternehmer haben sich drei auf ihren Fachgebieten schlagkräftige und kompetente Partner gefunden, die bestens harmonieren und den Erfolg des Wohnbauprojektes garantieren." Dass bei dem Projekt mit der Firma Staiger, die vor zwei Jahren den Abriss der vier Gebäude durchgeführt hat und dem nun mit den Erdarbeiten beauftragten Fischbacher Tiefbauunternehmen Müller-Team-Bau einheimische Unternehmen Aufträge erhalten haben, freute Engesser ebenfalls.

Bezüglich des Zeitplans zuversichtlich

Francesco Caruso und Arnd Mrotzek zeigten sich zuversichtlich, dass der Zeitplan trotz der auf dem Bausektor nach wie vor bestehenden und anhaltenden Lieferengpässe, eingehalten werden kann. Man habe bereits alle notwendigen Bauteile und Baumaterialien im Vorfeld bestellt. Armin Müller, Rolf Abendschein und Dieter Zöller lobten die gute Zusammenarbeit mit der Firma Weisenburger.

Der Ortsvorsteher hofft, dass Fischbach, wenn die sechs Doppelhäuser bezogen werden, dann die "magische Grenze" von 1200 Einwohnern überschreiten wird. Mit Blick auf die nur vier Kilometer entfernte vorhandene sehr gute Infrastruktur im Kernort Niedereschach, die im Ort vorhandene Grundschule und den Kindergarten, sowie das rege Vereinsleben, bezeichnete Engesser seinen Ortsteil für Einheimische und Neubürger als lebens- und liebenswert. Und natürlich hofft der Ortsvorsteher, dass sich von den künftigen Bewohnern im Bereich "Alte Schmiede" der eine oder andere in den Fischbacher Vereinen engagieren wird.

Siebtes Haus nicht genehmigungsfähig

Bedauert wurde beim Spatenstich, dass statt der zunächst geplanten sieben Doppelhaushälften nur sechs genehmigt wurden. Das geplante siebte Doppelhaus im hinteren Bereich des Wohnquartiers wurde gestrichen, weil es von den zuständigen Behörden baurechtlich dem Außenbereich zugeordnet und wurde demnach als nicht privilegiertes Bauvorhaben auch als nicht genehmigungsfähig eingestuft.

Zu den Zielgruppen haben auch junge Familien mit Kindern gehört, die sich mit erschwinglichen Preisen Eigentum schaffen wollten. Alle Einheiten verfügen mit 5,5 Zimmer über eine Wohnfläche mit rund 158 Quadratmeter zuzüglich einer 13,5 Quadratmeter großen Dachterrasse sowie einen Keller. Die Häuser werden massiv gebaut und schlüsselfertig einschließlich Grundstück, Terrasse und Stellplatz übergeben. Jedes Haus erhalte eine ökologisch wertvolle Dachbegrünung für besseres Raumklima und einen Glasfaseranschluss. Alle sechs Häuser werden massiv und nach der aktuellen Energie-Einsparverordnung mit einer Gastherme sowie einer Solaranlage für Brauchwasser ausgestattet.