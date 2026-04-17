Bauprojekt in Maulburg: Keine Nahwärme für Sprachheilschule

Weitgehend autark wird die neue Sprachheilschule in zwei Jahren zwischen den kommunalen Einrichtungen Hallenbad und Mehrzweckhalle stehen.
Finanzielle Abwägungen haben den Gemeinderat dazu bewogen, im Zuge des Neubaus des Landkreises sowohl auf weitere Stellplätze für die Gemeinde als auch auf die spätere Möglichkeit einer Verbindung der vorhandenen Parkflächen in diesem Bereich zu verzichten. Der Landkreis wiederum sieht aus wirtschaftlichen Gründen von einer Anbindung des Schulgebäudes an das lokale Nahwärmenetz ab.