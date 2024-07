Bauprojekt in Hüfingen

1 Setzen die Spaten (von links): Petra Herdlitschka, Hendrik Peeters, Joachim Bucher, Alexander Trieschmann, Harald Weh und Harald Frey. Foto: Roland Sigwart

Die Jugendhilfeeinrichtung investiert in die Erweiterung und Sanierung der Wessenberg-Schule. Am Ende bietet sie mehr Schülern Platz.









Mit einem offiziellen Spatenstich in der Hüfinger Jugendhilfeeinrichtung Mariahof ist am Dienstag der Startschuss für die Arbeiten an der Wessenberg-Schule gefallen.