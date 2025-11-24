Bauprojekt in Hechingen: Die Alte Hofapotheke wird Bürgerbüro – so sieht es nun aus

Aus Brandruine wird modernes Verwaltungsgebäude: Die Generalsanierung der Alten Hofapotheke in Hechingen ist abgeschlossen. Wir haben die Bilder zur feierlichen Einweihung.
Die Alte Hofapotheke ist nach der jüngst abgeschlossenen Generalsanierung – oder: „Revitalisierung“, wie Bürgermeister Philipp Hahn bei der feierlichen Eröffnung zu pflegen sagte – nicht mehr wiederzuerkennen. Besonders groß dürfte das Staunen bei jenen Gästen gewesen sein, die selbst früher in dem historischen Gebäude gelebt oder praktiziert haben. So beispielsweise der frühere Hechinger Kinderarzt Jurij Ciokan, der seine Praxis im zweiten Stock hatte und der feierlichen Einweihung am Samstag beiwohnte.