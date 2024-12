Die Sanierung der Alten Hofapotheke nimmt weiter Formen an. Jüngst hat sich der Gemeinderat ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten gemacht. Manche Gebäudeteile sind sogar schon fertig – auch wenn Laien das so nicht erkennen würden.

Rund 5,5 Millionen Euro investiert die Stadt Hechingen in die Sanierung der ehemaligen Hofapotheke am Marktplatz. Jüngst hat sich der auf den neuesten Stand zu den Arbeiten gebracht, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung informiert.

Michael Werner, Leiter des Bautätigkeitsbereichs im Fachbereich Bau und Technik, stellte eingangs kurz die Eckpunkte des Projekts vor. Den Baubeschluss für das denkmalgeschützte Gebäude hatte der Gemeinderat im Dezember 2022 gefasst, mehr als die Hälfte der Kosten werden durch Fördermittel gedeckt. Die barrierefreie Erschließung des Gebäudes wird durch einen separaten, turmartigen Neubau inklusive Aufzug in der Marktstraße ermöglicht, der gleichzeitig auch den benachbarten Neubau der Lebenshilfe erschließt.

Der Erschließungsturm wird eine große Glasfassade erhalten, diese soll nächste Woche installiert werden. Foto: Jauch

Für die Planung ist das Architekturbüro Gäbele und Raufer aus Donaueschingen zuständig. Dieses ist auf Sanierungsprojekte von historischen Gebäuden – wie eben die Alte Hofapotheke – spezialisiert: Mit Respekt vor der historischen Bausubstanz und Fachkenntnis in Bezug auf traditionelle Baustoffe und –methoden wird Altes mit Neuem verknüpft.

Geothermie, Wärmepumpe und PV-Anlage

Architekt Lukas Gäbele gab den Besuchern der Hofapotheke beim Rundgang detaillierte Einblicke in die aktuellen Bauarbeiten. Dabei gelte es sowohl der Denkmaleigenschaft des Gebäudes als auch der energetischen Versorgung gerecht zu werden. Letztere wird in der Alten Hofapotheke durch Geothermie, Wärmepumpe und PV-Anlage sichergestellt.

Um die Räume herzustellen, die später einmal das Bürgerbüro (Erdgeschoss), Verwaltungsbüros (1. und 2. Obergeschoss) und einen Konferenzraum (3. Obergeschoss) beherbergen werden, seien einige Anstrengungen nötig.

Ein Beispiel: So sei die Decke über dem Erdgeschoss bis zu 90 Zentimeter mächtig geworden, um die Höhenunterschiede des um 1800 gebauten Hauses auszugleichen.

Dabei ist es im jetzigen Zustand für Laien nicht immer zu erkennen, was denn nun schon fertig ist und was nicht. Gäbele wies mehrfach darauf hin, dass bestimmte Bereiche bereits den endgültigen Zustand erreicht haben. Zum Beispiel die Decke des Bürgerbüros mit bloßen Balken und sägerauen Brettern, oder der Erschließungsturm, dessen Betonwände nur sandgestrahlt und nicht weiter behandelt werden.

Fachwerk ist sichtbar und erinnert an Historie

Prinzipiell wird bei der Sanierung auf traditionelle Baustoffe gesetzt, im Fußboden und in den Wänden ist die Heizung untergebracht. Vor allem in den Wänden helfe dies, die Feuchtigkeit in den Griff zu bekommen. Manches Baudetail habe die Architekten dazu angeregt, quasi architektonische Zitate in die Räume einzubauen. So ist teils das Fachwerk sichtbar oder auch der frühere Anschluss eines Kachelofens.

In dem großen Raum im Erdgeschoss wird das Bürgerbüro untergebracht werden, die Decke ist bereits im endgültigen Zustand. Foto: Jauch

In den Büros werden die Wände bis zur Höhe der Fensterbrüstung mit einem Holztäfer nach vorhandenem historischem Vorbild versehen. Praktischer Nutzen: Dahinter verstecken sich die Elektro- und EDV-Anschlüsse. Dem schmucken halbrunden Fenster im Giebel wurde von innen ein großes Fensterteil entgegengesetzt, um die kaum machbare thermische Aufwertung des Rundfensters zu umgehen.

Aber die wichtigste Frage: Für wann ist die Fertigstellung geplant? Bauseits, so Gäbele ist die Fertigstellung für August 2025 vorgesehen. Michael Werner ergänzte, dass in der Folge noch die Einrichtung mit Mobiliar erfolgen müsse, weshalb das Gebäude nach aktuellem Stand Ende 2025 in Betrieb genommen werden könne.