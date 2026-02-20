Bauprojekt in Friesenheim: Darum müssen auf dem Oberle-Areal die Bäume gerodet werden

Beim Gebiet im Friesenheimer Zentrum sollen Mehrfamilienhäuser und ein Demenzzentrum entstehen. Dafür haben nun die Rodungen begonnen.

Auf dem Oberle-Areal tut sich was. Aktuell wird nahezu der gesamte alte Baumbestand gerodet. Notwendig ist die Maßnahme, weil auf dem Gelände in naher Zukunft gebaut wird. Im September 2025 wurde über das Bauvorhaben in einer öffentlichen Sitzung im Bürgersaal informiert. Bauanträge liegen noch keine vor. Bei der Entfernung von Bäumen, Hecken und Sträuchern ist auf dem Gelände dennoch Eile geboten.

Ab dem 1. März dürfen Bäume und Hecken aus Naturschutzgründen nicht mehr beseitigt oder stark zurückgeschnitten werden, heißt es aus der Gemeindeverwaltung. Erlaubt sei das ganzjährige Fällen von Bäumen nur, wenn keine Vogelnester, Specht- oder Fledermaushöhlen auf den Bäumen vorhanden sind.

Das Oberle-Areal ist im Grunde in drei Bauabschnitte geteilt. Geplant sind auf dem Gelände Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser für knapp 150 Personen sowie ein Demenzzentrum für etwa 100 Bewohner. Die Zufahrt für das Demenzzentrum, das nordöstlich der noch stehenden alten Mühle entstehen soll, wird über die Sportplatzstraße geführt.

Die Bäume müssen wegen Naturschutz gefällt werden

Der Gemeinderat hat dem städtebaulichen Entwurf zur Entwicklung des Areals bereits im vergangenen Jahr zugestimmt. Bürgermeister Erik Weide erkennt in der Entwicklung des Geländes eine Chance für die Gemeinde und betonte dies wiederholt bei seiner Neujahrsansprache im Januar.

So soll das Oberle-Areal mal aussehen. Foto: Kappis-Gruppe

Investor und Betreiber des Demenzzentrums soll die Firma „Villa Rosenstein“ sein, die bereits eine vergleichbare Einrichtung in Heubach betreibt. Entstehen soll eine Einrichtung mit rund 100 Plätzen, davon zehn Kurzzeitpflegeplätze. Es werden 90 Stellen für rund 120 Mitarbeiter, teilweise in Teilzeit, geschaffen. Die Anlage soll umzäunt werden. Im Demenzzentrum werden ausschließlich Menschen mit Demenz und einem Pflegegrad von Drei bis Fünf untergebracht.

Es sind Mehrfamilienhäuser für 150 Menschen geplant

In der weiteren Bebauung hofft das Unternehmen „Villa Rosenstein“ auf einen Neubau, um Wohnungen für Mitarbeiter einzurichten.

Für das geplante Demenzzentrum soll es im ersten Bauabschnitt eine Zufahrt über die Sportplatzstraße geben. Die Verkehrssituation ist im Gemeinderat umstritten, lasse aber aus Kostengründen keine Alternative über das Gelände des Eisweihers zu. Die verkehrliche Erschließung über die Sportplatzstraße ist eine Beschlussvorlage des Gemeinderats. Ein Fußweg soll künftig über die Brücke und den Eisweiher führen.

Die Firma Kappis Projekt erwarb das Oberle-Areal um es zu entwickeln. Im Jahr 2023 hat der Gemeinderat über die Planungen und Entwicklung des Geländes beraten und dem vorgelegten städtebaulichen Entwurf zugestimmt. Zwischenzeitlich hat Firma Kappis Projekt das Gelände an die Firma Eichner Bau in Lahr verkauft.

Zum Areal

Das Oberle-Areal beträgt knapp 1,5 Hektar. Weitere 0,5 Hektar, zu denen auch das ehemalige Tennisplatzgelände zählt, werden erst in einem späteren zweiten Bauabschnitt vollendet. Für diese Fläche sind Mehrfamilienhäuser vorgesehen.