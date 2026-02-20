Bauprojekt in Friesenheim: Darum müssen auf dem Oberle-Areal die Bäume gerodet werden

Beim Gebiet im Friesenheimer Zentrum sollen Mehrfamilienhäuser und ein Demenzzentrum entstehen. Dafür haben nun die Rodungen begonnen.
Auf dem Oberle-Areal tut sich was. Aktuell wird nahezu der gesamte alte Baumbestand gerodet. Notwendig ist die Maßnahme, weil auf dem Gelände in naher Zukunft gebaut wird. Im September 2025 wurde über das Bauvorhaben in einer öffentlichen Sitzung im Bürgersaal informiert. Bauanträge liegen noch keine vor. Bei der Entfernung von Bäumen, Hecken und Sträuchern ist auf dem Gelände dennoch Eile geboten.