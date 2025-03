Krankenhaus Freudenstadt Bunte Kunstwerke sollen Kindern die Angst nehmen

Zwei Design-Studenten an der TH Augsburg haben den Flur der Kinderklinik in Freudenstadt in einen Dschungel verwandelt. Die Unterwasserwelt an der Wand sieht nicht nur schön aus – sie erfüllt auch ihren Zweck im Behandlungsprozess.