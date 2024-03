Bauprojekt in der Hochstraße Lahr

1 In ihrem unteren Bereich ist die Hochstraße ein Nadelöhr – auch deshalb warnt die BI vor der geplanten zusätzlichen Bebauung. Foto: Wendling

In der Hochstraße sollen vier Häuser mit insgesamt 41 Wohnungen gebaut werden. Mit der Planung sind die Anlieger aber nicht einverstanden – sie haben jetzt eine Bürgerinitiative gegründet.









Die Hochstraße liegt etwa 500 Meter nördlich des Stadtzentrums, zwischen der Burgheimer Straße und der Obertorstraße. Das Areal in Hanglage sei geprägt durch „hochwertige Villenbauten der Jahrhundertwende und moderne Einfamilienwohnhäuser“, heißt es in der Vorlage für den Gemeinderat, der am Montag die Aufstellung eines Bebauungsplans billigen soll. Die Gemibau plant dort nämlich vier viergeschossige Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 41 Wohnungen.