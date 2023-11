Bauprojekt in Calw: Parkhaus-Kosten steigen um rund 45 Prozent

Bauprojekt in Calw

1 In den vergangenen Monaten wurde unter anderem die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach montiert. Foto: ENCW

Die Park-and-Ride-Anlage wird gemeinsam mit der Hermann-Hesse-Bahn in Betrieb genommen. Bisher gaben die Stadtwerke keine Auskunft darüber, wie sich die Kosten für das Projekt entwickeln. Nun ist die Rede von einer massiven Preissteigerung.









Nun ist es endlich raus: Nach mehr als einem Dutzend Nachfragen bei den Stadtwerken in den vergangenen Monaten rückt das Unternehmen mit der Sprache raus, was die Kosten für das Park-and-Ride-Parkhaus in Heumaden betrifft: Sie belaufen sich derzeit auf rund 5,1 Millionen Euro. Geplant waren einst 3,5 Millionen.