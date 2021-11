Die Geduldsprobe für Autofahrer hat ein Ende: Die beiden Kreisverkehre an der B27 bei Steinhofen werden im Laufe des heutigen Freitags eröffnet; die Umleitungen sind damit passé. Auch beim Thema Fahrradwege soll sich eine Lösung abzeichnen.















Bisingen-Steinhofen - Die beiden Kreisverkehre bei Steinhofen sind weitgehend fertiggestellt, im Laufe des heutigen Freitags werden noch die Restarbeiten erledigt, danach sind die Bauwerke für den Verkehr geöffnet.

Für Tausende Autofahrer ist die Fahrt auf der Bundesstraße 27 in den vergangenen Wochen zur Geduldsprobe geworden: Die Umleitung in Richtung Autobahn und Haigerloch brachte lange Staus mit sich. Markierungen auf der B27 sind eigens erweitert worden und das kurze Wegstück fühlte sich lange an. Für manche sehr lange. Landrat Günther-Martin Pauli sprach bei einem Vor-Ort-Termin am Freitagvormittag nicht umsonst von der teils "ruppigen Kritik", die bei ihm angekommen sei.

Landratsamt und Regierungspräsidium haben bei Steinhofen zwei neue Kreisverkehre bauen lassen. Grund dafür waren die zahlreichen Unfälle, die dort passierten. Eine Baustellenampel verbesserte diese Situation, doch das Provisorium sollte kein Dauerzustand werden. Die beiden Kreisverkehre sollen das Autofahren nun deutlich sicherer und die Streckenführung übersichtlicher machen. Den eigentlichen Bauarbeiten war im vergangenen Jahr der Naturschutz vorausgegangen: Weil in dem Gebiet Eidechsen lebten, mussten diese in einen eigens angelegten neuen Lebensraum vergrämt werden.

Kritik an dem Bauprojekt kam in den vergangenen Wochen jedoch nicht nur von den Umleitungs-geplagten Autofahrern, sondern auch von Fahrradfahrern. Darunter war auch Konrad Flegr, der im Bisinger Gemeinderat beklagte, dass nur Straßen für Autos, nicht aber für Fahrräder bei dem Projekt eingeplant sind. Wie Pauli vor Ort sagte, habe der Kreistag das Thema Fahrradwege "beherzt aufgegriffen". Eine Lösung befinde sich in Sichtweite, "vorausgesetzt, alle Eigentümer machen mit".