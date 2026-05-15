Bauplatz-Preise in Rottenburg: Stadt verkauft weiterhin zum Selbstkostenpreis

Rottenburg verzichtet auf Gewinne aus dem Grundstücksverkauf. Die FaiR-Fraktion im Gemeinderat beantragte vergeblich, den Stadt-Haushalt mit höheren Bauplatz-Erlösen aufzubessern.
Jetzt legen auch im Dettinger Neubaugebiet „Steigäcker“ die Bagger los: Am vergangenen Montag, 11. Mai, war dort offizieller Spatenstich für die Erschließungsarbeiten. Sobald diese abgeschlossen sind, also irgendwann im Jahr 2027, beginnt der Bauplatzverkauf. Dann kommt auch wieder frisches Geld in die Rottenburger Stadtkasse.