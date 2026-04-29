Bauplätze in Waldmössingen: Welches Modell für die Kehlenstraße?

Windhundprinzip, Punktesystem oder Höchstgebot: In der jüngsten Sitzung diskutierte der Ortschaftsrat über mögliche Vergabeverfahren für Bauplätze.
In der Sitzung des Ortschaftsrats erinnerte Rainer Bernhardt, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, daran, das Ratsgremium habe im Jahr 2020 entschieden, Baugrundstücke nach dem Windhundprinzip (wer zuerst kommt …) zu vergeben. Bevor jedoch das Neubaugebiet Kehlenstraße bebaut wird und zur Vermarktung kommt, wollten die Räte über verschiedene Möglichkeiten der Vergabe unterrichtet werden.