Bauplätze in Waldmössingen: Welches Modell für die Kehlenstraße?

In der Sitzung des Ortschaftsrats erinnerte Rainer Bernhardt, Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, daran, das Ratsgremium habe im Jahr 2020 entschieden, Baugrundstücke nach dem Windhundprinzip (wer zuerst kommt …) zu vergeben. Bevor jedoch das Neubaugebiet Kehlenstraße bebaut wird und zur Vermarktung kommt, wollten die Räte über verschiedene Möglichkeiten der Vergabe unterrichtet werden.

Detailliert stellte Bernhardt jeweils die Vor- und Nachteile des Ulmer Modells (Vergabe nach Wertungspunkten), des Einheimischenmodells und des Windhundprinzips gegenüber. Letzteres biete die größtmögliche Transparenz, sei rechtssicher und verursache nur einen geringen Verwaltungsaufwand. Andererseits bestehe keine Steuerungsmöglichkeit. Es gebe auch noch die Vergabe nach Höchstgebot, die die Stadt Rottweil angewendet habe, erläuterte der Experte.

Angriffsfläche?

Ratsmitglied Gabriel Keller wollte wissen, wann ein Verfahren einklagbar sei. Er habe die Erläuterungen so verstanden, dass man, wenn man sich genau an die Regeln halte, nicht angreifbar sei. Laut Bernhardt nimmt die Angriffsfläche für Klagen zu, je mehr geregelt wird. Mit einem Beispiel ergänzte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr: „Wenn Sie für Kinder jeweils fünf Punkte vergeben, um Familien zu bevorzugen, dann kann ein Ehepaar mit einem behinderten Kind klagen, weil dies diskriminierend ist. Und man kann immer gegen jede Entscheidung rechtlich vorgehen.“

Keine Klagen

Sabine Munz berichtete, sie habe in dieser Sache bei anderen Kommunen angefragt. Bei keiner Gemeinde sei es zu Klagen gekommen, egal welches Verfahren angewendet wurde. „Wir sollten für die Kehlenstraße ein transparentes Verfahren wählen und nicht immer über mögliche Klagen reden, wenn dies doch noch nie vorgekommen ist“, forderte Munz. Bernhardt gab bekannt, er habe in den vergangenen 30 Berufsjahren mehr als 300 Bauplätze verkauft, und niemand habe geklagt. Für Munz war es keine Frage: Die Stadt müsse jenes Verfahren umsetzen, für das sich der Rat entscheide. Nichts anderes, versicherte Eisenlohr, habe Bernhardt behauptet, der lediglich eine Stellungnahme abgegeben habe.

Leichter Unterton

Schramberg habe bisher in allen Stadtteilen stets das Windhundprinzip angewendet. Unabhängig davon könne für jedes Baugebiet ein anderes Verfahren gewählt werden, erklärte Eisenlohr. Mit leichtem Unterton zum bevorstehenden Verwaltungsaufwand betonte der Wirtschaftsförderer: „Der Ortschaftsrat entscheidet – und dann dürfen aus dem Gremium Mitglieder gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Verfahren ausarbeiten.“

Da der Ortschaftsrat in dieser Sitzung den Sachstandsbericht lediglich zur Kenntnis zu nehmen hatte, stellte Gabriel Keller den Antrag, bereits in der nächsten Ratssitzung einen Beschluss darüber zu fassen, welches Verfahren angewendet werden soll. Der Antrag wurde einstimmig befürwortet.