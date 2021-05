So viel kostet ein Quadratmeter

Bauplätze in Bösingen

1 Das Herrenzimmerner Baugebiet "Eschle Ost" wächst weiter. 17 neue Bauplätze entstehen im zweiten Abschnitt. Eine zweite Ausfahrt zur Rottweiler Straße ist schon seit längerer Zeit im Gespräch. Foto: Weisser

In dieser Woche hat in der Gemeinde Bösingen das Vergabeverfahren für Bauplätze in den Wohngebieten "Eschle Ost" (Herrenzimmern) und "Berg IV" (Bösingen) begonnen.

Bösingen - Interessenten können sich um ein Baugrundstück bei der Gemeindeverwaltung bewerben. Mit der Festlegung der Bauplatzpreise gab der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung den Startschuss für die nächste Wohnbauentwicklung in den beiden Ortsteilen.

Das Interesse an Baugrundstücken dürfte nach wie vor groß sein. Eine Reihe jüngerer Leute saß in den Zuhörerreihen und war zweifelsohne wegen dieses Tagesordnungspunkts in die Herrenzimmerner Turn- und Festhalle gekommen. Erfreulich für die interessierten Bürger: Es gibt gegenüber den vergangenen Baulanderschließungen keine größere Preissteigerung.

146 Euro für den Quadratmeter

Für den Quadratmeter Baugrund sind in beiden Erweiterungsgebieten jeweils 146 Euro zu entrichten. Ausnahme: Für die drei Grundstücke im "Eschle", die vorrangig für eine dreigeschossige Bebauung vorgesehen sind, muss ein Erwerber 150 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Der Grund: Die Kosten für Kanal sind etwas höher.

Im Gegensatz zur vergangenen Festlegung vor drei Jahren sind die Preise nunmehr in beiden Ortsteilen gleich. In Bösingen lag er bisher schon bei 146 Euro. In Herrenzimmern kostete der Quadratmeter zuletzt 140 Euro. Die detaillierte Kostenberechnung – Kämmerer Matthias Jetter und Planer Martin Weisser vom Villingendorfer Ingenieurbüro Weisser & Kernl erläuterten das Zahlenwerk – ergab exakt 147,12 Euro für "Berg IV" und 139,46 Euro für "Eschle Ost II".

"Die Preissteigerungen halten sich in Grenzen, das ist eine positive Entwicklung", fasste Bürgermeister Johannes Blepp zusammen. Das sei "ein schönes Signal für junge Familien".

Die Beratung und Beschlussfassung über die Preise in "Eschle Ost II" leitete Bürgermeister-Stellvertreterin Bernadette Stritt. Der Schultes ("Meine Frau und ich haben Interesse an einem Bauplatz") erklärte sich bei diesem Tagesordnungspunkt für befangen und trat vom Ratstisch zurück.

Erheblicher Preissprung

Die gesamte Erschließungsfläche des zweiten Abschnitts von "Berg IV, 2. Bauabschnitt" beträgt 5466 Quadratmeter. Ausgewiesen werden dort vier neue Bauplätze. Im Herrenzimmerner "Eschle Ost II" mit einer Gesamtfläche von 13 454 Quadratmetern entstehen 17 Baugrundstücke.

"Wir sind eine Gemeinde, deshalb sollten wir dieselben Preise haben, die bisherige Differenz hat mir nicht gefallen", warf Gudrun Müller ein. Sie sei total überrascht, dass man die Preise habe annähernd halten können.

Andreas Flaig – er enthielt sich der Stimme – gab zu bedenken, dass der Preissprung beim vergangenen Mal von 105 Euro auf 140 Euro doch erheblich gewesen sei.

Matthias Jetter verwies auf die damalige Preissituation im Baugewerbe. Eine Umlegung sei in "Eschle Ost II" nicht erforderlich gewesen, berichtete der Fachbeamte für das Finanzwesen. Mit den Grundstückseigentümern habe es keinerlei Probleme gegeben. "Sie wurden so gestellt wie bei einer Umlage."

Bernadette Stritt machte klar, dass die zweite Ausfahrt aus "Eschle Ost" auf den Weg gebracht werden müsse. Auch deshalb sah sie eine Angleichung auf 146 Euro gerechtfertigt. Thomas Hoppe wollte indessen im Hinblick auf die Gleichbehandlung im selben Baugebiet keinen Zusammenhang zur zweiten Ausfahrt gelten lassen.