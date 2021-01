Bauplätze in Bad-Dürrheim Das soll mit dem alten Brandweiher geschehen

Weiher nicht mehr nötig

Das Wasserbehältnis wird nach der Auffassung Kühnles nicht mehr benötigt, da die Feuerwehren Bad Dürrheims entsprechend technisch ausgerüstet sind, zudem wurde vor rund zehn Jahren der neue Hochbehälter gebaut. Und ein drittes Argument führt er an: "In den letzten drei trockenen Jahren hat sich zudem am Brandweiher verstärkt gezeigt, dass er neben allgemeinen und altersbedingten Schäden hohe Undichtigkeiten aufweist. Wenn der Pföhrenwiesgraben wenig bis keine Wasserführung hat, sinkt der Wasserspiegel des Brandweihers und damit der Füllungsgrad konstant ab. Sollte also der Brandweiher für die Löschwasserversorgung von Unterbaldingen tatsächlich erforderlich sein, wäre eine umgehende Sanierung und Abdichtung für eine sichere und vollständige Funktionsweise erforderlich."