1 Offiziell wurde jetzt die Immengasse in Emmingen nach der Erschließung freigegeben. Foto: Priestersbach

Mit einer kleinen Feierstunde wurde die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten in der Emminger Immengasse gewürdigt.









Der Straßenbau stand im Zusammenhang mit der Erschließung des Baugebiets „Obere Kirchenäcker“ am Emminger Ortsrand in Richtung Oberjettingen. Auf einer Fläche von 1,75 Hektar sind dort 22 Bauplätze in bester Südhanglage entstanden, wobei insgesamt 2,2 Millionen Euro in die Erschließung investiert wurden.