Baumwipfelpfad Bad Wildbad: Lichterzauber wird verlängert

1 Die 300 000 Lichter sorgen für eine besondere Stimmung auf dem Baumwipfelpfad. Foto: Jürgen Schleeh

Positive Resonanz und hohe Nachfrage verzeichnet der Bad Wildbader Baumwipfelpfad auf dem Sommerberg für seine Lichtinstallation mit 300 000 Lichtern. Deshalb geht das Event jetzt in die Verlängerung.









Eigentlich sollte die beeindruckende Lichtinstallation mit 300 000 sanften LED-Lichtern, 2D-Ornamenten und 3D-Waldtieren in Lebensgröße nur bis zum 2. Februar am Baumwipfelpfad Schwarzwald auf dem Bad Wildbader Sommerberg zu erleben sein. „Doch die begeisterte Nachfrage bei den Besuchern ist so groß, dass der Lichterzauber verlängert wird“, teilt die Betreiberin des Baumwipfelpfads, die Erlebnis Akademie AG, mit.