Baumwipfelpfad Bad Wildbad: 300 .000 Lichter im magischen Winterwald

1 Am Baumwipfelpfad ziehen neue Bewohner ein. Foto: Erlebnis-Akademie

Ab Dezember 2023 verwandelt sich der Baumwipfelpfad in einen magischen Winterwald.









„Hier schaut eine magische Hirschfamilie aus dem Wald – da huscht ein glitzerndes Eichhörnchen über den Weg: Ein ganz besonderes Winter-Highlight erwartet Besucher am Baumwipfelpfad Schwarzwald auf dem Sommerberg in Bad Wildbad“, heißt es in einer Mitteilung der Erlebnis-Akademie als Betreiber des Baumwipfelpfades auf dem Bad Wildbader Sommerberg. Denn dort ziehen diesen Winter zauberhafte Waldbewohner ein, die kleine und große Gäste zum Staunen bringen.