Baumwipfelbad in Bad Wildbad: Wenn viele Besucher enttäuscht sind

Die spektakuläre Mondfinsternis am Sonntag lockte zahlreiche Besucher von nah und fern auf den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Die Erwartungen wurden zunächst etwas gedämpft.

Bereits ab 19 Uhr bildete sich eine Besucherschlange vor dem Eingang, denn viele wollten sich die beste Aussicht auf das seltene Himmelsereignis nicht entgehen lassen. Insgesamt rund 70 Gäste, darunter Familien mit Kindern, hatten sich mit Getränken und kleinen Snacks im Rucksack ausgestattet, um die faszinierende Verbindung von Natur und Astronomie in luftiger Höhe zu erleben.

Niklas Stolte aus Calmbach wollte nach mehreren Beobachtungen in Hamburg das Schauspiel nun auch einmal in der heimischen Region erleben. Ursula und Norbert Gerstner aus Gaggenau, die bereits zahlreiche Mondaufgänge und Finsternisse im Urlaub, unter anderem in Griechenland, verfolgt hatten, berichteten begeistert von den besonderen Eindrücken des roten Mondes und freuten sich auf das Ereignis.

Nur wenige warteten ab, bis sich der Mond wieder in vollem Licht zeigte – es war kalt auf der hohen Plattform. Foto: Zoller

Aus Frankfurt angereist Besonders bemerkenswert war die Anreise von Wolfgang Funk aus Frankfurt. Stolz berichtete er, dass sein Großvater das Café Funk in Bad Wildbad geführt habe und er regelmäßig die Region besuche, um etwa auf der Grünhütte oder am Kaltenbronn zu wandern. Gemeinsam mit Jasmin Hellern machte er die Reise, um das Erlebnis aus luftiger Höhe mitzunehmen und das trotz einer sehr frühen Rückfahrt am nächsten Morgen um 6 Uhr. „Der Baumwipfelpfad ist einfach immer wieder ein besonderes Erlebnis“, so Funk.

Aus dem Dunstkreis

Doch die Erwartungen wurden zunächst etwas gedämpft: Während um 19 Uhr der Sonnenuntergang noch ausreichend Licht für Fotoaufnahmen bot, mussten sich die Wartenden auf der zunehmend kühlen Höhe lange gedulden. Erst gegen 20.40 Uhr zückten viele die Handys und Stative: Ein roter Mond schob sich aus dem Dunstkreis hervor und war in der Ferne als kleines, leuchtendes Objekt sichtbar.

„Hier habe ich ihn passend auf dem Handy“, meinte eine Besucherin, während die Profis an ihren Kameras die Belichtung und den Fokus genau einstellten, um die Verfinsterung der Mond Sichel optimal einzufangen.

Es wackelt auf dem Baumwipfelpfad, so dass nicht alle Handy-Fotos gelingen. Foto: Zoller

Kühler Wind Der Mond selbst war zunächst vollständig verfinstert aufgegangen und zeigte sich erst langsam wieder in voller Beleuchtung. Besucher äußerten unterschiedliche Eindrücke: „Also gestern war der Mond richtig groß, schön und wunderbar in Neuenbürg zu sehen“, berichteten die drei Schwestern Erika Bodamer aus Arnbach, Karin Hofmann aus Neuenbürg und Ingrid Mettler aus Calmbach. Dabei gaben sie zu, dass das Ergebnis nicht ganz ihren Erwartungen entsprach: „Ich hatte noch mehr davon versprochen“, so Ingrid Mettler .

Trotz des kühlen Windes auf dem Baumwipfelpfad war aber die Faszination für das Ereignis ungebrochen. „Es ist immer wieder ein Erlebnis, hierher zu kommen“, so ihr Credo unisono.

Außergewöhnliche Erlebnisse

Viele Besucher waren enttäuscht und nur wenige warteten ab, bis sich der Mond aus der Dunstschicht schälte: „Man hat ja vorher gelesen, dass es diesig ist. Und deswegen dachte ich, es wird etwas schwierig. Daher ist das Erlebnis schon in Ordnung“, berichtete Brigitte Jäger aus Pforzheim.

Damit hat der Baumwipfelpfad erneut gezeigt, dass er immer wieder eine attraktive Location ist, um besondere Events und außergewöhnliche Erlebnisse im Jahresverlauf zu bieten.

Nächster Lichterzauber Sarah Miskovic vom Front Office des Baumwipfelpfads kündigt bereits weitere Highlights an: Zu Halloween, vom 27. Oktober bis zum 2. November, findet eine Kürbissuche unter dem Motto „Wer findet Hokkaido & Co?“ statt. Und darüber hinaus dürfen sich Besucher auf den nächsten Lichterzauber freuen, der vom 29. November bis zum 16. Februar 2026 stattfindet. Geöffnet ist der Baumwipfelpfad dann von 13 bis 20 Uhr, ab 16 Uhr sind die Objekte stimmungsvoll beleuchtet und versprechen erneut ein Erlebnis in luftiger Höhe.