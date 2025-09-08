Baumwipfelbad in Bad Wildbad: Wenn viele Besucher enttäuscht sind

Die spektakuläre Mondfinsternis am Sonntag lockte zahlreiche Besucher von nah und fern auf den Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Die Erwartungen wurden zunächst etwas gedämpft.
Bereits ab 19 Uhr bildete sich eine Besucherschlange vor dem Eingang, denn viele wollten sich die beste Aussicht auf das seltene Himmelsereignis nicht entgehen lassen. Insgesamt rund 70 Gäste, darunter Familien mit Kindern, hatten sich mit Getränken und kleinen Snacks im Rucksack ausgestattet, um die faszinierende Verbindung von Natur und Astronomie in luftiger Höhe zu erleben.