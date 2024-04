Maibaumstellen, Hockete oder in den Mai wandern: Diese Veranstaltungen sind im Zollernalbkreis rund um Albstadt, Hechingen und Balingen geplant.

Zollernalbkreis Das lange Wochenende steht vor der Tür und vor allem am 1. Mai steht im Kreis wieder die ein oder andere Veranstaltung an. Wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Hausen: 30. April, Maibaumstellen der Feuerwehr Abteilung Hausen, ab 18 Uhr Hockete auf dem Festplatz mit musikalischer Unterhaltung durch den MV Hausen und Tandem; 1. Mai: Musikverein Abteilung Hausen Maifest mit musikalischer Unterhaltung ab 11 Uhr und Bewirtung

Hörschwag: 30. April, Feuerwehr Abteilung Hörschwag, Hockete vor dem Bürgerhaus ab 17 Uhr; anschließend Hockete vor dem Bürgerhaus; ab 17.30 Uhr Maibaumstellen vor dem alten Rathaus

Killer: 30. April, Feuerwehr Abteilung Killer, Maibaumstellen mit Bewirtung, ab 17 Uhr musikalische Unterhaltung und Maitanz- mit dem Förderverein Killer; Aufführung durch den Kindergarten am Rathaus

Melchingen: 30. April, vereinigte Vereine: Aufstellen des Maibaumes, ab 18 Uhr spielen die Lauchertmusikanten Melchingen auf, Hockete um die Festhalle

Ringingen: 30. April, Feuerwehr Abteilung Ringingen, Maibaumstellen, anschließend ab 18 Uhr „Tanz in den Mai“ in der Festhalle mit Janine Frei und Albert; am 1. Mai Frühschoppen, warmer Mittagstisch, ab 11 Uhr Weizenbrunnen, Kaffee und Kuchen

Salmendingen: 30. April, Feuerwehr Abteilung Salmendingen, Maibaumstellen auf dem Dorfplatz ab 18:00 Uhr, anschließendes Maifest im und ums Feuerwehrhaus

Die Bräutelgesellschaft der Narrenzunft richtet am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Marktplatz den Narrenbaum auf. Anschließend lädt sie zur geselligen Hockete ein.

Hart: Der Narrenverein kümmert sich am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr um das Aufstellen des Maibaums. Er wird diesmal nicht in der Ortsmitte, sondern an der Eichwaldhalle aufgestellt. Danach sorgen die Jahrgänge 1984 bis 1997 für einen Umtrunk und heiße Rote.

Stetten: Der Narrenverein „Salzschlecker“ stellt am Dienstag, 30. April, in der Ortsmitte beim früheren Schlecker ab etwa 17 Uhr den Maibaum auf. Musikalisch unterstützt wird er dabei vom Fanfarenzug. Danach kann man es sich am Dorfbrunnen bei einer Bewirtung mit Speisen und Getränken gemütlich machen.

Weildorf: Die Weildorfer Vereinsgemeinschaft lädt am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr zum traditionellen Maibaumstellen ein. Verbunden ist der Brauch mit einer anschließenden Hockete auf den Rathausvorplatz. Für das leibliche Wohl mit Bier vom Fass, Roten Würsten und Pommes ist gesorgt.

Bad Imnau: Am Dienstag. 30. April. begrüßt das Jugendhaus Bad Imnau in der Dorfmitte ab 18 Uhr mit dem Stellen des Maibaums den Wonnemonat. Anschließend ist eine Maihockete im Festzelt beim Jugendhacht geplant.

Trillfingen: Das Jugendhaus „Tresor 99“ richtet am Dienstag, 30. April, ab etwa 18 Uhr den Maibaum in der Ortsmitte auf und lädt danach zur Maihockete auf den Dorfplatz ein. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.

Bisingen-Steinhofen: Das Maibaumfest des Fördervereins FC Steinhofen lädt für Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr auf dem Steinhofener Schulplatz. Der Festauftakt ist bereits für 17 Uhr geplant. Im Laufe des Abend wird der Maibaum aufgestellt. Es gibt Currywurst, Pommes und Rote Wurst. Im aufgestellten Festzelt gibt es einen Barbetrieb und DeeJay S. Fecker sorgt musikalisch für Stimmung.

Meßstetten: Die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Meßstetten stellt am Dienstag, 30. April, gegen 19 Uhr auf dem Marktplatz in Meßstetten den Maibaum. Für die Bewirtung der Gäste ist in einem Zelt hinter dem Rathaus gesorgt.

Das Maibaumstellen der Narrengilde Hechingen ist am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr bei der Johannesbrücke. Das Rahmenprogramm sieht einen Fassanstich mit musikalischer Umrahmung der Band Südstyle sowie ein Festzelt mit Bewirtung vor. Am Mittwoch, 1. Mai, ist ab 10 Uhr ein Frühshoppen mit Musik von den Hudelgai-Bätschern. Die Bewirtung übernehmen die Bachlumpen Hechingen. Das Zelt ist beheizt.

In Bitz wird am Dienstag, 30. April um 18 Uhr der Maibaum auf dem Rathausplatz aufgestellt. Danach findet eine gemütliche Hockete statt; die Bewirtung übernehmen die Bitzer Weizengang und der örtliche Albverein.

Bickelsberg: 30. April, Maibaumstellen 20er, ab 17 Uhr, vor/im Lamm, Mittwoch, 1. Mai, 11 Uhr Angrillen Freizeitgelände B7;

Isingen: 30. April, 18 Uhr, Maibaumhockete bei der Blockhausbar

Täbingen: 30. April, 18 Uhr, Maibaumstellen beim Bürgerhaus; 1.Mai, 9 Uhr Maihockete Feuerwehr beim Bürgerhaus.

Heiligenzimmern: 30. April, 18 Uhr, Maibaumhockete

Rosenfeld: 30. April, 18.30 Uhr Maibaumstellen Lehner-Hof mit Feuerwehr, Narrenverein und Stadtkapelle;

Leidringen: Mittwoch, 1. Mai, 5 Uhr: Maibaumaufstellen mit der Trachtengruppe

Endingen: 30. April, 17 Uhr, Maihockete Bürgerplatz Endingen; 1. Mai Maihockete Feuerwehrhaus Engstlatt

Weilstetten: 30. April, 18 Uhr, Maibaumhockete mit Lagerfeuer und Bewirtung Rathaus Weilstetten

Frommern, Dürrwangen, Stockenhausen: 30. April, 17.30 Uhr, Maibaumstellen Frommern, 18 Uhr Dürrwangen, 18.30 Uhr Stockenhausen – zwischen den drei Orten mit Buspendelverkehr – die erste Fahrt startet um 17:45 Uhr in Frommern, sodass das Aufstellen aller Maibäume miterlebt live werden kann. Der Pendelbus fährt im halbstündigen Takt bis 23 Uhr alle Feste an. Er hält an den regulären Haltestellen Hindenburgplatz Frommern, Catrina Dürrwangen und Rathaus Stockenhausen. Die Fahrpläne sind an den Haltestellen angebracht und liegen auf den Festen aus.

Balingen: 30. April, 20 Uhr, Konzert und Tanz in den Mai vom Oldiechor Balingen und „The Hurricanes“ in der Stadthalle Balingen

Weilen u.d.R

30. April ab 17 Uhr: Der Jahrgang 2005 lädt zur Maibaumhockete ein. Es wird bewirtet

Die Narrenzunft „Rutsch nom“ Dormettingen veranstaltet am Dienstag, 30. Mai, ab 18 Uhr eine Maibaumhockete auf dem Parkplatz der Mehrzweckhalle. Dort wird sowohl der Maibaumgestellt, als auch bei der Hockete bewirtet.

Schörzingen: Die Jahrgänge 2003 bis 2005 stellen am Dienstag, 30. April, den Maibaum in Schörzingen. Beginn der Hockete, bei der bewirtet wird, ist um 16.30 Uhr.

Die Freiwillige Feuerwehr stellt am Dienstag, 30. April, ab 18 Uhr den Maibaum. Eine Hockete schließt sich an. Es wird bewirtet.

Der Maibaum wird in Hausen am Tann am Dienstag, 30. April, um 18 Uhr vor der Halle gestellt. Die Hockete vor dem Feuerwehrmagazin beginnt um 17.30 Uhr.

Binsdorf: 1. Mai, ab 11 Uhr, Maihockete der Narrenzunft vor dem Rathaus mit Bewirtung und Hüpfburg

