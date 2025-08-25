Baumpflanz-Challenge: So haben sie die nächsten Nominierten des Kinzigtals umgesetzt

Die noch nominierten Kameraden haben die Herausforderung angenommen: Im Rahmen der Baumpflanz-Challenge in den sozialen Medien setzen sie viele weitere Ideen um.
Einen Baum pflanzen und dem Klima etwas Gutes tun: Diese Idee steckt hinter der Baumpflanz-Challenge für Feuerwehren, die derzeit durch das Kinzigtal rollt. Eine Feuerwehr pflanzt einen Baum, zeigt darüber ein Video in den sozialen Medien und nominiert bis zu drei weitere Wehren, die wiederum eine Woche lang Zeit hat, einen Baum zu pflanzen. Wer es nicht schafft, muss ein Grillfest spendieren. Die Hausacher, Hornberger und Haslacher haben sich bereits beteiligt (wir berichteten). Doch das war noch längst nicht alles: Viele weitere Brandbekämpfer – und nun auch Baumpflanzer – aus dem Kinzigtal haben nun nachgezogen. Dabei haben sie ganz neue Ideen in ihre Clips verpackt.