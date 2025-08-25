Baumpflanz-Challenge: So haben sie die nächsten Nominierten des Kinzigtals umgesetzt

Einen Baum pflanzen und dem Klima etwas Gutes tun: Diese Idee steckt hinter der Baumpflanz-Challenge für Feuerwehren, die derzeit durch das Kinzigtal rollt. Eine Feuerwehr pflanzt einen Baum, zeigt darüber ein Video in den sozialen Medien und nominiert bis zu drei weitere Wehren, die wiederum eine Woche lang Zeit hat, einen Baum zu pflanzen. Wer es nicht schafft, muss ein Grillfest spendieren. Die Hausacher, Hornberger und Haslacher haben sich bereits beteiligt (wir berichteten). Doch das war noch längst nicht alles: Viele weitere Brandbekämpfer – und nun auch Baumpflanzer – aus dem Kinzigtal haben nun nachgezogen. Dabei haben sie ganz neue Ideen in ihre Clips verpackt.

Die Feuerwehr Hausach war die erste im Mittleren Kinzigtal, die mitmachte. Sie hatte die Haslacher und Hornberger Kameraden nominiert, die die Challenge erfolgreich bestanden. Aus standen noch die Bäume der Feuerwehren Mühlenbach, Gutach, Fischerbach und Hofstetten. Die haben die Herausforderung natürlich nicht auf sich sitzen lassen.

Die Gutacher ließen sich für ihr Video von den damals herrschenden Temperaturen inspirieren, wie Kommandant Johannes Wälde im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. „Es war gerade heiß und wir kamen so darauf, dass es gefährlich ist, Kinder oder Hunde im Auto zu vergessen“, so Wälde. So ist im Clip zu sehen, wie eine Frau besorgt durch das Fenster eines Autos blickt und schließlich die 112 wählt.

Mit schwerem Gerät wird die Pflanze gerettet

Alarmiert von seinem Piepser springt ein Feuerwehrmann, der gerade genüsslich eine Pizza verspeisen wollte, auf. „Einsatz Baumrettung!“, ruft er und unter dramatischer Musik rasen er und seine Kameraden zum Einsatzort, um das arme Pflänzchen aus dem überhitzten Auto zu retten. Mit schwerem Gerät knacken sie die Autotür, um den Baum dann im Kindergarten Gutach einzupflanzen. „Das war uns wichtig, dass wir was im sozialen Bereich machen“, betont Wälde. Aus diesem Grund hätten sie sich entschieden, den Baum dem Gutacher Kindergarten zu spenden. Der Dreh habe etwa drei Stunden in Anspruch genommen; für das Schneiden habe sich Christian Moser als Beauftragter für die sozialen Medien „eine Nacht um die Ohren geschlagen“. Doch der Aufwand habe sich gelohnt: „Das Ganze hat uns großen Spaß gemacht, war mal etwas Anderes und eine Auflockerung“, sagt Wälde.

Auch die Feuerwehr Mühlenbach hat sich nicht lumpen lassen und in ihrem Video einen Baum „gerettet“ – und zwar aus einer anderen misslichen Lage. Unter dramatischen Umständen mussten die Kameraden den „Baum in Notlage, Höhenrettung“ vom Dach des Mühlenbacher Kindergartens holen. Das gelang ihnen mit einer Trage, auf die die Pflanze geschnallt wurde sowie mit einer Leitung und Seilen. Sicher am Boden wurde der Baum schließlich auf dem Gelände der Kita eingepflanzt.

Klug nutzte die Feuerwehr Hofstetten die Baumpflanz-Challenge für die Werbung für ihr Feuerwehrfest am 30. und 31. August. Weil die Hofstetter zum Aufhängen eines entsprechenden Plakats einen Baum benötigten, pflanzten sie kurzerhand einfach einen selbst.

Auch die Wolfacher nutzten die Gelegenheit der Challenge, um charmant auf das bevorstehende Jubiläum ihres historischen Benz-Feuerwehrfahrzeugs hinzuweisen. Der Clip ist gänzlich in Schwarz-Weiß. Ein Radler fährt, abgelenkt durch ein hübsches Mädchen in Kirnbacher Tracht, einen Zwetschgen-Baum um. Ein Zeuge alarmiert die Feuerwehr, die in dem alten Benz und in historischer Uniform zum Ort des Geschehens eilt. Denn der kaputte Baum muss natürlich ersetzt werden. Im Flößerpark setzen die Kameraden ein neues Bäumchen. Statt eine weitere Feuerwehr zu nominieren, laden die Wolfacher zum Jubiläumsfest des 100 Jahre alten Benzes im kommenden Jahr ein.

Einladung zum Jubiläum des Oldtimers

„Wir wollten etwas Besonderes der Feuerwehr Wolfach in den Mittelpunkt stellen. Und da war klar, dass das nur der Benz sein kann, berichtet Simon-Jan Springmann von der Wolfacher Feuerwehr. Das historische Fahrzeug war von einigen Wolfacher Feuerwehrleuten in liebevoller Arbeit restauriert worden – zwei Mal. Nach einem Brand der Garage war der Wagen im Jahr 2011 ein Raub der Flammen geworden und danach erneut wieder hergerichtet worden. Die zum Oldtimer passenden historischen Uniformen haben die Kameraden vor Jahren schneidern lassen. Wie Springmann erklärt, wurde der Benz 1926 ausgeliefert und wird somit 2026 100 Jahre alt „und das fügte sich dann gut“. Auch dass die Freundin eines Feuerwehrmanns Trachten trägt, passte perfekt zum Konzept. Die Dreharbeiten gestalteten sich laut Springmann aufwendig. Ein Team von fünf Personen sei fast eine Woche mit den Aufnahmen und dem Schneiden beschäftigt gewesen. „Aber es hat Spaß gemacht“, fasst Springmann zusammen.

Nominierungen

Die Gutacher Feuerwehr hatte die Wolfacher Kameraden nominiert. Diese haben die Challenge schon erfolgreich abgeschlossen. Die Fischerbacher haben die Steinacher Wehr nominiert. Ihre Baumpflanzung steht noch aus. Die Mühlenbacher haben die Abteilungen Bollenbach und Schnellingen aufgefordert, einen Baum zu pflanzen.