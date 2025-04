Baumhaus auf dem Wimberg: „Jeder Ökosystem-Umbau zerstört Lebensräume und gefährdet Lebensgrundlagen“

Prozess im Nordschwarzwald Mit Tempo 230 vor Polizei geflüchtet – in geklautem Auto

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in einem geklauten Auto baut ein heute 23-jähriger einen Unfall. Dafür wurde er am Amtsgericht in Pforzheim nun verurteilt. Vom Beifahrer fehlt weiterhin jede Spur.